Atan: “Kamuda geçici statüde çalışanların özlük hakları ile ilgili yasa 15 güne kadar Meclis’te alt komiteye gidecek”

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, kamuda geçici statüde çalışanların haklarını güvence altına alacak yasanın 15 güne kadar Meclis’te alt komiteye gideceğini açıkladı.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “sendikamızın girişimleri sonucu geçici statüde çalışanların özlük hakları ile ilgili yasa (Güvence Yasası) 15 güne kadar Meclis’te alt komiteye gidecek ve bu çalışmaların neticesinde uzun yıllar kamuda bu görevi ifa edenler bu yasa tahtında güvence altına alınacaklardır.” ifadelerini kullandı.

Metin Atan, sendikanın konunun takipçisi olacağını da söyledi.

Kamu-Sen Başkanı Atan ayrıca, kamuda sözleşmeli çalışan memurlarla ilgili çalışma başlatıldığını da belirtti.