Atan işe gitmeden maaş alanları isim isim açıkladı!

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, kamu kurumlarında işe gitmeden maaş alan bazı isimleri tek tek ifşa etti.

Atan, Kıbrıs Sigorta’da görevli olup işe gitmeden maaş aldıklarını iddia ettiği isimleri şu şekilde sıraladı:

•YDP Girne Örgüt Başkanı Serkan Karal

•YDP Lefke İlçe Başkanı Ahmet Çolakoğlu

•YDP Mağusa İlçe Başkanı Orhan Özer

Bu isimlerin aynı zamanda ikinci bir işle daha meşgul olduğunu belirten Atan, içlerinden bir kişinin yönetime atanmak istendiğini ancak “aynı arsayı iki kişiye satması” gibi ciddi bir usulsüzlük nedeniyle bu kişinin kabul edilmediğini söyledi.

Metin Atan ayrıca, “Bu kişilerin son iki yılda işe giriş-çıkış imzaları varsa, ben gidip kendilerinden özür dileyeceğim. Hodri meydan!” diyerek iddialarının arkasında durdu.

Metin Atan bu açıklamaları Miray İçsel Durdu’nun hazırlayıp sunduğu Ada Tv’deki programda yaptı.