Atamalar hız kesmiyor

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin kamudaki atamalara hız kesmiyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başkanı olarak görevlendiren Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu imzası ve 3’lü kararname ile Dışişleri Dairesi Genel Müdürü olan Ufuk Turganer önce görevden alındı, sonra “Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci Mevkii”ne atandı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre Turganer’in görevine “temsilci” sıfatı eklendi, “Herhangi bir sebep gösterilmeden görevden alınması koşulu ile atanmasına ve atama tarihinden itibaren atandığı mevkiinin maaşını almasına” karar verildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu görevden alındı, yerine Kemal Köprülü atandı.

İsmet Korukoğlu, “Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci Mevkii”ne getirildi.

Korukoğlu’nun 1 Ağustos’tan itibaren ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevden alınması koşulu ile atanmasına ve atama tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına karar verildi.

Güçlü, Genel Müdür oldu…

3’lü kararname ile Dışişleri Dairesi Genel Müdür Mevkii'ne Damla Güçlü atandı.

Atamanın ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevden alınması koşulu ile

Olması ve atama tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına karar verildi.