Atamalar hız kesmedi…

Bakanlar kurulu tarafından yapılan görevden alma ve atamalarla ilgili değişiklikler 28 Ocak tarihli Resmi Gazeteye de yansıdı. UBP-DP-YDP Hükümeti atamalarda hız kesmedi. Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2’nci maddesi kapsamında Lefkoşa Kaymakamı olan Hüseyin Gültekin’in görevinden alınmasıyla yerine Bora Akkuş getirildi.

Başbakanlık Daire Müdürlüğü görevini tamamladığını bildiren Bora Akkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lefkoşa Kaymakamı olarak yeni görevine bugün itibariyle başladığını duyurdu.

Hüseyin Gültekin Merkez Kaymakamı oldu

Bakanlar Kurulu kararıyla Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında yapılan bir diğer değişiklik de İçişleri Bakanlığı Merkez Kaymakamlığında oldu. Resmi Gazete’deki atama kararı ile Ahmet Arslan'ın görevden alınmasıyla Hüseyin Gültekin'in Merkez Kaymakamlığına atandığı duyuruldu.

Fezile Gür görevden alındı, yerine Emine Azimli getirildi

Atamalarda adı geçen bir diğer isim de Emine Azimli oldu. İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü Fezile Gür görevden alınarak yerinde Emine Azimli getirildi.

İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğüne atanan Emine Azimli’nin, 29 Ocak tarihinden itibaren herhangi bir sebep gösterilmeden görevden alınması koşulu ile atanmasına ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına karar verildi. Bu karar da diğer atamalarla birlikte 28 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yer aldı.