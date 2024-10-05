“Ata Demirer Gazinosu” ile MOE Açık Hava Sahnesi'nde nostalji rüzgarları esti

Gazino konseptini komedi ile birleştirip, ‘komedi gazinosu’ formatı yaratan ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, “Ata Demirer Gazinosu” ile Yakın Doğu Kampüs içerisinde bulunan MOE Açık Hava Sahnesi’nde seyirciyle buluştu.

Near East Bank sponsorluğunda düzenlenen, müzik ve komedinin bir araya geldiği etkinlikte sahneye çıkan Ata Demirer, müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra ile Türk sanat müziği, pop, opera, arabesk ve tavernadan geniş bir repertuar ve stand-up gösterisi ile sevenlerine unutulmaz eğlence yaşattı.

Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü komedyen sahne öncesi basına yaptığı açıklamada ‘değişimin kendisine iyi geldiğini’ ve verdiği kiloların sırrını sahnede seyircilerle paylaşacağını söyledi. Ünlü komedyen ayrıca yıllar sonra Kıbrıs’ta olmaktan ve MOE Açık Hava Sahnesi’nde sahne almaktan dolayı da çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

MOE Açık Hava Sahnesi'ni dolduran kalabalık, müzik ve komedinin birleştiği gecede Demirer’in esprileri, samimi tavrı, müzik performansları ve nostaljik atmosferiyle unutulmaz anlara tanıklık etti ve gösteri bitiminde Ata Demirer’i ayakta alkışladı.