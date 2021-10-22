Asya, Zolgensma ilacını aldı eve döndü
Kıbrıs’ın güneyinde Makarios Hastanesi'nde Zolgensma ilacını önceki gün almaya başlayan Asya Polatlı evine döndü.
A+A-
Kıbrıs’ın güneyinde Makarios Hastanesi'nde Zolgensma ilacını önceki gün almaya başlayan Asya Polatlı evine döndü.
Asya Polatlı için açılan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Asya’nın ilacını aldığı ve evine döndüğüne yönelik duyuru yapıldı.
Asya’nın ailesi kendilerini merak eden herkese de teşekkür etti.
Asya bebekten güzel haber: İlacı almaya başladı
Bu haber toplam 135 defa okunmuştur
Etiketler : Asya Polatlı