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Asya, Zolgensma ilacını aldı eve döndü

Asya, Zolgensma ilacını aldı eve döndü

Kıbrıs’ın güneyinde Makarios Hastanesi'nde Zolgensma ilacını önceki gün almaya başlayan Asya Polatlı evine döndü.

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Kıbrıs’ın güneyinde Makarios Hastanesi'nde Zolgensma ilacını önceki gün almaya başlayan Asya Polatlı evine döndü.

Asya Polatlı için açılan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Asya’nın ilacını aldığı ve evine döndüğüne yönelik duyuru yapıldı.

Asya’nın ailesi kendilerini merak eden herkese de teşekkür etti.

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