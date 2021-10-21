Asya bebekten güzel haber: İlacı almaya başladı
Kıbrıs’ın güneyinde Makarios Hastanesi'nde Zolgensma ilacını almayı bekleyen SMA hastası Asya Polatlı’nın tedavisine başlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde Makarios Hastanesi'nde Zolgensma ilacını almayı bekleyen SMA hastası Asya Polatlı’nın tedavisine başlandı.
Asya Polatlı için açılan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Asya’nın ilacını almaya başladığı müjdesi duyuruldu.
Açıklamada; “Biz ilacımızı an itibariyle alıyoruz... Hayalini kuran, şifa bekleyen her aileye, direnen her bebeğe nasip olsun... İnanın ki hala daha rüyada gibiyiz... Sizi seviyoruz” denildi.
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Etiketler : sağlık, Asya Polatlı