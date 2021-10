Asya bebekten güzel haber: İlacı almaya başladı

Kıbrıs’ın güneyinde Makarios Hastanesi'nde Zolgensma ilacını almayı bekleyen SMA hastası Asya Polatlı’nın tedavisine başlandı.

Asya Polatlı için açılan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Asya’nın ilacını almaya başladığı müjdesi duyuruldu.

Açıklamada; “Biz ilacımızı an itibariyle alıyoruz... Hayalini kuran, şifa bekleyen her aileye, direnen her bebeğe nasip olsun... İnanın ki hala daha rüyada gibiyiz... Sizi seviyoruz” denildi.

Asya bebek tetkik sonuçlarını evinde bekleyecek

Asya bebeğin babası Ozan Polatlı: “Başta inanamadık”

Asya bebek Makarios Hastanesi'nde