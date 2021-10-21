Lefkoşa28 °C

  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Asya bebekten güzel haber: İlacı almaya başladı
Asya bebekten güzel haber: İlacı almaya başladı

Asya bebekten güzel haber: İlacı almaya başladı

Kıbrıs’ın güneyinde Makarios Hastanesi'nde Zolgensma ilacını almayı bekleyen SMA hastası Asya Polatlı’nın tedavisine başlandı.

A+A-

Kıbrıs’ın güneyinde Makarios Hastanesi'nde Zolgensma ilacını almayı bekleyen SMA hastası Asya Polatlı’nın tedavisine başlandı.

Asya Polatlı için açılan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Asya’nın ilacını almaya başladığı müjdesi duyuruldu.

Açıklamada; “Biz ilacımızı an itibariyle alıyoruz... Hayalini kuran, şifa bekleyen her aileye, direnen her bebeğe nasip olsun... İnanın ki hala daha rüyada gibiyiz... Sizi seviyoruz” denildi.

ffa08db2-0298-4793-9e71-dae80b16f3df.jpeg

 

Asya bebek tetkik sonuçlarını evinde bekleyecekAsya bebek tetkik sonuçlarını evinde bekleyecek

Asya bebeğin babası Ozan Polatlı: “Başta inanamadık”Asya bebeğin babası Ozan Polatlı: “Başta inanamadık”

Asya bebek Makarios Hastanesi'ndeAsya bebek Makarios Hastanesi'nde

 

Bu haber toplam 255 defa okunmuştur
Etiketler : ,