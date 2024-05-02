AstraZeneca, Covid aşısının yan etkiye neden olabileceğini ilk kez kabul etti

İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca Covid aşısının çok nadir görülen bir yan etkiye neden olabileceğini ilk kez mahkeme belgelerinde kabul etti.

İlaç şirketi, Covid aşısıyla ilgili toplu bir davada birden çok iddiayla karşı karşıya.

Bazı davacılar yakınlarını kaybettiklerini, bazılarıysa aşının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını iddia ediyor.

Araştırmalar, AstraZeneca'nınkiler de dahil olmak üzere Covid aşılarının milyonlarca hayat kurtardığını gösteriyor.

Şirkete karşı ilk yasal süreç Nisan 2021'de aşı olduktan sonra kan pıhtısı nedeniyle beyin hasarına uğrayan ve çalışamayan iki çocuk babası Jamie Scott tarafından başlatılmıştı.

Birleşik Krallık Tüketiciyi Koruma Yasası kapsamında başlatılan davada, aşının bireylerin beklediğinden daha az güvenli olması nedeniyle "kusurlu" olduğu iddia ediliyor.

AstraZeneca iddialara karşı çıkıyor ancak Şubat ayında İngiliz Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu yasal bir belgede Covid aşısının "çok nadir durumlarda TTS'ye neden olabileceğini" kabul etti.

Davadaki avukatlar, TTS'nin Trombositopeni Sendromlu Tromboz anlamına geldiğini ve aşılamanın ardından meydana geldiğinde VITT (Trombositopeni ile Aşıya Bağlı İmmün Tromboz) olarak da adlandırıldığını söylüyor.

TTS/VITT, tromboz (kan pıhtılaşması) ve trombositopeninin (düşük trombosit sayısı) aynı anda nadiren görüldüğü bir sendrom.

Avukatlar, bu durumun felç, beyin hasarı, kalp krizi, akciğer embolisi ve uzuvların kaybedilmesi gibi ölüm riski olan sonuçlar doğurabildiğini söylüyor.

Tromboz aşılanmamış kişilerde de birçok farklı biçimde görülebilir. Nadir görülen TTS/VITT sendromu ise yalnızca aşılamadan sonra ortaya çıkan tromboz için geçerli.

Davacı Scott'ın avukatları, AstraZeneca'nın Mayıs 2023'te kendilerine gönderdiği bir yanıt mektubunda, "Aşının büyük ölçekte TTS'ye neden olduğunu kabul etmiyoruz." dediğini BBC'ye doğruladı.

Ancak Şubat ayında Yüksek Mahkeme'ye sunulan yasal belgede AstraZeneca, "AZ aşısının çok nadir durumlarda TTS'ye neden olabileceği kabul ediliyor. Nedensel mekanizma (nasıl gerçekleştiği) bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

Şirket, davacılardan TTS olarak bilinen tromboza neden olan başka bir faktör olmadığını kanıtlamalarını istiyor.

Açıklamada, "TTS, AZ aşısının (veya herhangi bir aşının) yokluğunda da ortaya çıkabilir. Her bir vakadaki nedensellik bilirkişi konusu olacaktır.” ifadeleri yer aldı.