AstraZeneca aşısı geldi

AB üzerinden adaya gelen 2 bin doz AstraZeneca aşısı az önce Kermiya Geçiş noktasından kuzeye ulaştı. Aşıları teslim alan İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Doktor Cenk Soydan, iki bin doz Astra Zeneca aşının hemen kullanacağını söyledi.

2 bin doz AstraZenaca aşısı Kermiya Geçiş noktasında Sağlık Bakanlığına teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol, dün akşam yaptığı açıklamada 2 bin doz AstraZeneca aşısının bugün Kıbrıs'ın kuzeyine ulaşacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan, Birleşmiş Milletler gözetimindeki iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla Avrupa Birliği’nden Ocak ve Şubat aylarında kuzeye ulaştırılan 4 bin 500 dozluk Pfizer/BioNTech Covid-19 aşılarının ardından, 2 bin doz AstraZeneca aşılarının bugün yetkililer tarafından teslim alınacağı ifade edilmişti.

Bunun yanında Türkiye tarafından ülkeye COVID-19 salgınıyla mücadele için bugüne kadar 80 bin doz Sinovac aşı gönderildiği de belirtilmişti.

Fotoğraf Devrim Demir