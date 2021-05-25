AstraZeneca aşıları 35 yaş ve üzeri kişilere yapılmaya başlanıyor
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 aşı uygulaması kapsamında AstraZeneca aşıları 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününden itibaren 35 yaş ve üzerinde olan kişilere yapılmaya başlanacağını duyurdu.
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Sağlık Bakanlığı, COVID-19 aşı uygulaması kapsamında AstraZeneca aşıları 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününden itibaren 35 yaş ve üzerinde olan kişilere yapılmaya başlanacağını duyurdu.
Aşı yapılan merkezlere Lapta, Akdoğan ve Maraş Sağlık Merkezleri de eklenirken, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde 12.00- 16.00, diğer merkezlerde 08.30 -13.30 saatleri arasında aşı yapılacak.
Aşı yapılan merkezler şöyle:
Lapta Sağlık Merkezi
Akdoğan Sağlık Merkezi
Maraş Sağlık Merkezi
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Gazimağusa Devlet Hastanesi
Cengiz Topel Hastanesi
Girne Akçiçek Hastanesi
Çamlıbel Sağlık Merkezi
Değirmenlik Sağlık Merkezi
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Etiketler : aşı, sağlık bakanlığı, AstraZeneca