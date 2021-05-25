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AstraZeneca aşıları 35 yaş ve üzeri kişilere yapılmaya başlanıyor

AstraZeneca aşıları 35 yaş ve üzeri kişilere yapılmaya başlanıyor

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 aşı uygulaması kapsamında AstraZeneca aşıları 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününden itibaren 35 yaş ve üzerinde olan kişilere yapılmaya başlanacağını duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı, COVID-19 aşı uygulaması kapsamında AstraZeneca aşıları 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününden itibaren 35 yaş ve üzerinde olan kişilere yapılmaya başlanacağını duyurdu.

Aşı yapılan merkezlere Lapta, Akdoğan ve Maraş Sağlık Merkezleri de eklenirken, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde 12.00- 16.00, diğer merkezlerde 08.30 -13.30 saatleri arasında aşı yapılacak.

Aşı yapılan merkezler şöyle:

Lapta Sağlık Merkezi 
Akdoğan Sağlık Merkezi 
Maraş Sağlık Merkezi 
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 
Gazimağusa Devlet Hastanesi  
Cengiz Topel Hastanesi  
Girne Akçiçek Hastanesi 
Çamlıbel Sağlık Merkezi 
Değirmenlik Sağlık Merkezi

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