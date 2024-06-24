Asteğmen “darp” suçundan 16 ay hapse mahkum edildi

Lefkoşa’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 3’üncü piyade taburunda er olarak askerlik yaptığı 2012 yılında, terhisine 15 gün kala intihar eden Ertuğrul Dokuyucu’nun “baskı ve şiddet nedeniyle intihara sürüklendiğine” dair ailesinin şikâyeti üzerine açılan dava 11 yıl 8 ay sonra karara bağlandı.

Mahkeme, 17 yaşındaki astını cezalandırarak, darp ettiğini, bu fiillerinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının imajına da zarar verdiğini, koruması ve yol göstermesi gerekirken, böylesi bir suç işlemesini ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, Asteğmen Arkan Arşehit’in 16 ay hapis cezası almasına karar verdiklerini açıkladı.

Asteğmen Arkan Arşehit’in baskıları nedeniyle Okuyucu’nun canına kıydığına yönelik suçlamalarla ilgili okunan kararda Arşehit’in aleyhine getirilen 10 davanın 6’sı savcılık tarafından ispatlanamadı.

Mahkeme, sanığın darp suçu işlediğini, ancak darp suçunun Dokuyucu’yu intihara sürüklediğine dair kesin bir bulguya varmanın mümkün olmadığını belirtti.

Mahkeme ayrıca, yeterli soruşturma yapılmadığına da dikkat çekti.

Mahkemede neler konuşuldu?

Askeri Mahkeme’de Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Barkın okudu.

Yargıç, mahkemede dinlenen uzman tanıkların, psikologların, Dokuyucu’nun askerlik arkadaşlarının, sosyal arkadaşlarının, aile fertlerinin ifadelerine tek tek değindi.

Yargıç, Dokuyucu’nun 2012 yılı Ekim ayında firar ettiğini, aynı gün ailesi tarafından bölüğüne teslim edildiğini kaydetti.

Dokuyucu’nun firardan sonraki süreçte ailesiyle yaptığı görüşmelerde asteğmen Arkan Arşehit’in kendisine kötü davrandığını, ceza verdiğini, tekme attığını, yerlerde sürünme cezasına çarptırdığını, dayağa dayanamadığını söylediğini aktardı.

Yargıç, sanığın abla dediği bir arkadaşıyla, sevgili olmak istediği bir kızla yaptığı konuşmalarda babasının kendisini hor gördüğünü, ölse dahi umurunda olmayacağını, zorla tarlada çalıştırdığını, abisine iyi kendisine kötü davrandığını, bayramda dahi ziyarete gelmediğini anlattığını belirtti.

“İki kez yerde sürünme cezası verdi, olay günü ensesine tokat attı”

Mahkemede tanık olarak dinlenen uzman psikologların Dokuyucu’da kaygı bozukluğu olduğuna dair şahadet verdiklerini kaydeden Yargıç, “Dokuyucu ailesine başka, arkadaşlarına başka konuştu. Ailesi oğullarının tek sorununun sanık olduğunu sanıyordu ancak Dokuyucu’nun birçok sorunu vardı” dedi.

Yargıç, asteğmen Arkan Arşehit’in Dokuyucu’ya ceza verdiğine ve darp ettiğine dair iddiaları ve dinlenen tanıkların ifadelerini de değerlendirdi.

Yargıç, tüm olgular ışığında sanığın iki kez Dokuyucu’ya yerde sürünme cezası verdiğine, olay günü ise ensesine tokat attığına kanaat getirdiklerini açıkladı.

“Üstüme çok geliyor”

Barkın, Arşehit’in, er Dokuyucu’yu bölükten, bomba almaya yolladığını, 10 dakika geciktiği için çakıl ve toprak alanda sürünme cezası verdiğini ve Dokuyucu’nun ağladığına yönelik tanık ifadelerinin olduğunu söyledi.

Vedia Berkut Barkın, Ertuğrul Dokuyucu’nun çevresindekilere “üstüme çok geliyor. Bitsin bu askerlik kurtulayım” şeklindeki beyanlarına dikkat çekti.

“Terhisine 15 gün kala kendi canına kıydı”

Dokuyucu’nun ölümünün intihar olduğuna bulgu yapan Yargıç, terhisine 15 gün kala çavuşunun nöbet noktasında uykuya daldığı bir sırada çavuşunun mermisini alıp, hendeğin yanında canına kıydığını söyledi.

“Yeterli soruşturma yapılmadı”

Yargıç, Dokuyucu’nun sanığın fiilleri sonucu intihar ettiğine bulgu yapamayacaklarını, neden intihar ettiğine yönelik yeterli tahkikat yapılmadığını, dinlenmesi gereken tanıkların dinlenmediğini söyledi.

Yargıç, sanığın Dokuyucu’yu intihara sürüklediğine yönelik iddiaların ispatlanamadığına vurgu yaptı.

“Darp” suçundan mahkum edildi

Yargıç, ancak sanığın yetkisi olmadığı halde Dokuyucu’ya 2 kez yerde sürünme cezası verdiğini, olay günü de ensesine tokat attığını belirterek, darp suçundan mahkum ettiklerini açıkladı.

Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanığın 17 yaşındaki astını cezalandırarak, darp ettiğini, bu fiillerinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının imajına da zarar verdiğini, koruması ve yol göstermesi gerekirken, böylesi bir suç işlemesini ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, Arkın Arşehit’in 16 ay hapis cezası almasına karar verdiklerini açıkladı.