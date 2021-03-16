"Askerler sırayla izne çıkıyor, PCR nedeniyle tekrar izne çıkma süreci uzayabiliyor"

Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (GKK) askerlerin izne çıkamaması konusunda komutanlıkla konuştuğunu söyledi, izinlerin "sırayla" devam ettiği bilgisinin kendisine iletildiğini ifade etti.

Dünkü meclis birleşiminde TDP Milletvekili Zeki Çeler tarafından gündeme getirilen "askerlerin pandemi nedeniyle izne çıkamaması" sorunu hakkında GKK komutanı ile konuştuğunu anlatan Saner, “GKK komutanı ile iki kez konuştum. Komutanın bana ilettiği, askerler sırayla izinlerine çıkıyorlar. Askerlerin izin dönüşü PCR testi yapılıyor, bazı bekleme süreçleri gündeme geliyor. Bu süreçler de uzuyor. Bir iznin tekrar gündeme gelmesi uzayabiliyor” dedi.

TDP Milletvekili Zeki Çeler ise yerinden söz alarak konuyu Cumhurbaşkanı ile de görüştüğünü, bugün irtibatıyla 109 gündür izne çıkmayan askerler olduğunu söyleyerek izin konusunun birlikten birliğe değiştiğini kaydetti, soruna çözüm istedi.