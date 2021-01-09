Askeri yasak bölgeyi ihlalden tutuklandı

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek yasa dışı yollardan kuzeye geçerken suçüstü tutuklanan zanlı E. E. tutuklandı. Zanlının PCR testi yapılacağından, mahkemeye çıkarılmadan gıyabında tutukluluk emri alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Recep Abakan olayla ilgili bulguları aktardı. Abakan huzurda bulunan zanlı E. E.’nin 1. derecede Askeri yasak bölgeyi ihlal, ülke topraklarından izinsiz ayrılmak ve izinsiz girmek suçlarıyla ilgili olarak tutuklandığını söyledi. Polis zanlının askeri yasak bölge sorumluluk sahası içerisinde 7 Ocak 2021 tarihinde kullanımında bulunan van aracı ile Kıbrıs’ın kuzeyinden izinsiz olarak çıkıp ara bölgeye girip plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen markası meçhul araç sürücüsü ile buluştuktan sonra ayni yoldan dönüş yaptığının kamera görüntülerinde tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının Güv. Kuv. Kom. Askeri mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve tahkikatın yeni başladığını belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.