“Askeri yasak bölgeyi” ihlal eden 2 şahıs tutuklandı

Demirhan’da meydana gelen “Birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal” suçundan tutuklanan A.M. ve L.H. Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 2 aşı aşmamak üzere cezaevine gönderilmelerine karar verdi.

Demirhan polis karakolunda görevli polis memuru Batuhan Ünalan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 11 Ağustos 2024 tarihinde saat 07.00 sıralarında Demirhan’da Kıbrıs’ın güneyinde sakin A.M. ve Mustafa ve L.H.’nin Akıncılar bölgesinde henüz tespit edilemeyen bir bölgeden geçerek askeri yasak bölgeyi ihlal edip Kıbrıs’ın kuzeyine geldiklerini söyledi.

Polis, zanlıların Erülkü Süpermarket önünde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Yapılan soruşturmada zanlıların 2023 yılında Türkiye'den gayri yasal yollardan Kıbrıs’ın güneyine gittikleri ve şimdi ise ülkelerine dönmek istedikleri için kuzeye geldiklerini söylediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.