‘Askeri yasak’ bölge soruşturması tamamlandı

Akıncılar köyünde ‘askeri yasak bölgeyi ihlal’ suçundan tutuklanan zanlı E.E., aleyhindeki, soruşturma tamamlandı.

PCR testi yapılan ve karantinada bekletilen zanlı teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olayla ilgili bulguları anımsattı.

Aydoğanlı, zanlının birinci derecede Askeri yasak bölgeyi ihlal, KKTC topraklarında izinsiz ayrılmak ve KKTC topraklarına izinsiz girmek suçlarıyla ilgili dava okunduğunu söyledi.

Polis, olayın 7 Ocak tarihinde meydana geldiğini ifade ederek zanlının kullanımında buluna FF 054 plakalı beyaz renk Van aracı ile ülkeden izinsiz ayrılıp askeri yasak bölgeyi ihlal ederek ara bölgeye geçiş yaptığını söyledi.

Zanlının ara bölgede plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen markası meçhul araç sürücüsü ile buluştuktan sonra ayni yoldan KKTC sınırlarına dönüş yaptığının kamera görüntülerinde tespit edildiğini ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL değerinde nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.