‘Askeri bölge ihlali’ suçundan 7 tutuklu

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kıbrıs’ın güneyine geçmeye çalışırken suçüstü yakalanan zanlılar D.K, K.H.M.U.K, C.B.B, N.N.N, B.B.M, A.A ve C.W.K geçtiğimiz gün Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, zanlıların ‘İnsan Kaçakçılığı ve 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal’ suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, 7 Şubat tarihinde, saat 22:30 sularında, Akıncılar bölgesinde, D.K kullanımındaki araç içinde, Pakistan uyruklu K.H.M.U.K, C.B.B, N.N.N, B.B.M, A.A ve C.W.K ‘nin 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip insan kaçakçılığı yapmak için imkan sağlayarak Kıbrıs’ın güneyine geçecekleri sırada asker tarafından tespit edilerek suçüstü tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı D.K’nin gönüllü ifade verdiğini ve gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyledi. Polis, zanlı K.H.M.U.K’nin sözlü beyanında KKTC’de çalışma izinli olduğunu söylediğini ancak araştırılmasının halen yapılamadığını da belirtti. Polis, yine diğer zanlıların KKTC’deki statülerinin de halen araştırılmakta olduğunu mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, tahkikatın salimen yürütülmesi için tüm zanlıların poliste 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Murat Soytaç, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.