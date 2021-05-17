Aşk aşktır!

17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü. (International Day Against Homophobia and Transphobia.)



“Saygı” ve “onur” temalarının öne çıktığı bu özel gün, bir kez gökkuşağı renklerinde selamlanacak, homofobiye karşı mücadele bilinciyle kutlanacak.

Onur Haftası etkinlikleri kapsamında bugün Lefkoşa'da yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüşte Meclis önüne kadar uzanacak "gökkuşağı zinciri" oluşturulacak.

Eski Pronto Çemberi'nde saat 18:00'da başlayacak yürüyüş, Meclis önüne kadar ulaşan Gökkuşağı Zinciri ile devam edecek ve saat 19:00'da da meclis önünde basın açıklaması yapılacak.

Günün amacı bireyleri bilinçlendirmek, LGBT hakları lehine gösteri ve yürüyüşlerle eşitliği öne çıkarmak, hak ihlalleri ve ayrımcılığa karşı dayanışma göstermek olarak öne çıkıyor.

Homofobi ve transfobi, genel olarak, eşcinsellik, biseksüellik ve transseksüellik gibi farklı cinsel yönelimleri veya cinsel kimlikleri bulunan insanlara yönelik "olumsuz duygular, tutumlar veya davranışlar" olarak tanımlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından eşcinselliğin akıl hastalıkları listesinden çıkarılışının yıl dönümü olan 17 Mayıs, 1990'dan itibaren her yıl Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün olarak kutlanıyor.