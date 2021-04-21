Aşı uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, salgının tüm dünyada etkisini artırdığı bu dönemde Türkiye’den gönderilen 40.000 doz Sinovac aşının ülkemize gelmesi ve bakanlığımızın yoğun çabaları neticesinde Covid -19 aşı kampanyamız yeniden hız kazandığını açıkladı.

Halihazırda 59,474 kişinin birinci doz ve 48.761 kişinin de ikinci doz aşılanmaları tamamlanmış durumda olduğunu belirten Bakan Üstel, Türkiye’den gelen 40 .000 doz Sinovac aşısı ile birlikte Astra Zeneca ve Biontec aşıları ile kampanyanın devam edeceğini, Biontec aşılarında sadece ikinci doz olarak uygulanacağını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine sonsuz teşekkür eden Bakan Üstel, sürekli Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisinde olduklarını, bugüne kadar her koşulda yanımızda olan Türkiye’nin aşı konusunda da desteğini esirgemediğini, son gelen 40 bin aşıyla birlikte 140 bin aşının ülkemize geldiğini kaydetti.

Bakan Üstel, aşı bilgilendirme sistemini devreye koyduklarını, dijital bir sistem ile randevu alındığını, geçmişte yaşanan bir takım sıkıntıların yeni sistemle yaşanmadığını söyledi. Üstel, 19 sağlık merkezinde yarından itibaren aşılanmalarının başlanacağını açıkladı.

Aşılama yaş sınırının 50 yaşa indirildiğini belirten Bakan Üstel şunları kaydetti; “50 yaş ve üzerinde olup aşı randevu başvurusu yapmamış kişiler aşı randevusu için https://aşibilgisistemi.com üzerinden başvuru yapabilirler.

50 yaş üzeri mevcut başvurulara yeni aşı randevuları 12 Nisan Perşembe itibariyle verilmeye başlanmıştır. Perşembe ve pazartesi günleri için 2000 yeni kişiye randevu oluşturulmuştur. Astra Zeneca 1.doz aşıları sadece Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde yapılacaktır.

Ancak bu aşının İkinci dozları daha önce 1. Dozlarının yapıldığı merkezlerde devam edecektir. 50 yaş üzerinde olup başvuruları bulunan kişiler https://asibilgisistemi.com adresi üzerinden aşı randevularını sorgulayabilirler.

Ayrıca 05469901313 numaralı Covid-19 aşı hattından bilgi alabilirler. Henüz 2. Doz aşı tarihi gelmemiş kişiler 1. Doz aşılarının olduğu merkezlerde 2. Doz aşılarını olabileceklerdir. 1.Doz aşılamalar Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Astra Zeneca diğer merkezlerde ise Sinovac aşısı ile devam edecektir.

Biontec aşıları ise İskele ve Trenyolu Sağlık Merkezlerinde 2. doz şeklinde devam edecektir. Yatağa bağlı kronik hastaların aşılanması konusunda yapılan çalışmalar sonlandırılmış, önümüzdeki haftadan itibaren hızla aşılanmalarına başlanacaktır. Yatağa bağlı olan kişiler veya yakınları aşı bilgi sistemi üzerinden yatağa bağımlı hastalar için oluşturulmuş bölümden veya yine aşı çağrı merkezine ulaşıp randevu alabilirler ve randevularını sorgulayabilirler.” Bakan Üstel, Covid- 19 aşı merkezlerini de hatırlatarak, aşı talebinde bulunan kişilere randevu saat ve tarihlerinin telefonlarına gönderilecek sms ile bildirileceğini söyledi.

COVID -19 aşı yapılan merkezler şunlardır;

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

Mağusa devlet hastanesi Hastanesi

Cengiz Topel Hastanesi

Trenyolu Polikliniği

Dikmen Sağlık Merkezi

Değirmenlik sağlık merkezi

Serdarlı Sağlık Merkezi

Akdoğan Sağlık Merkezi

Geçitkale Sağlık Merkezi

Maraş Sağlık Merkezi

Güzelyurt Sağlık Merkezi

Mehmetçik Sağlık Merkezi

Yeni Erenköy Sağlık Merkezi

Dipkarpaz Sağlık Merkezi

Çamlıbel Sağlık Merkezi

Esentepe Sağlık Merkezi

Lapta Sağlık Merkezi

İskele Sağlık Merkezi

Girne Akçiçek Hastanesi