Aşı karşıtlarından ilkokula bomba

Limasol’a bağlı Zakaki’de bulunan Limasol İlkokulu’na bomba kondu, gelişmenin “aşı karşıtlarının protestosu” olduğu yönünde tahminler yapıldı.

Politis gazetesi, ilkokulun kundaklanması olayına geniş yer verirken, aşı karşıtlarının tepkilerinin tehlikeli bir boyut aldığına dikkati çekti.

Tahribat gücü yüksek bombanın okulun giriş kısmına konulduğunu yazan gazete, bombanın patlamasıyla tüm bölge sakinlerinin ayağa kalktığını belirtti.

Gazete polisin, okulda, ateşlenen ancak muhtemelen rüzgar nedeniyle patlamayan ikinci bir bomba daha tespit ettiğini yazdı.

Bombanın patlaması sonucu okulda ilk belirlemelere göre 20 bin Euro maddi hasar meydana geldi, bir sınıf ise tamamen tahrip oldu.

Okul Aile Birliği Başkanı Mihalis Savvidis yaptığı açıklamada, olayı kınayarak, sabahleyin okula gelip de hiçbir çocuğu görmemenin üzücü bir durum olduğunu söyledi.

Savvidis açıklamasında, bombalama olayının okulla alakası olup olmadığının şu an bilinmediğini, okuldaki durumun, bazı tepkilerin var olmasına karşın sakin olduğunu ifade etti.

Savvidis açıklamasında ayrıca, çocukların pazartesi okula dönmesi ve suç ortamının çocuklara yansıtılmaması için hafta sonu okulun Noel için süsleneceğini de belirtti.

Politis geçtiğimiz pazartesi Limasol’daki Eğitim Bakanlığı ofisi önüne bomba konulduğunu da anımsatarak her iki olay arasındaki bağlantının ihtimal dışı bırakılmadığını da yazdı.

Alithia gazetesi haberi “İlkokul Çocukları İçin Ölümcül Tehdit-Pandeminin Önlenmesi Tedbirleriyle İlgili Tepkiler Kontrolden Çıktı” başlıklarıyla aktarırken, pandemi için alınan tedbirlere yönelik reaksiyonların artık protestolarla veya sözlü şiddetle sınırlı kalmadığını, tehlikeli boyutlara vardığını yazdı.

Zakaki’deki ilkokula iki bomba konduğu, bununla birlikte Deftera İlkokulu’nun da dün sabaha karşın kundaklandığı bildirildi.