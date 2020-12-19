Aşı için gergin bekleyiş

Hem Kıbrıs’ın güneyinden, hem de Türkiye’den aşı talebi olduğunu belirten İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan, öncelikle risk gruplarının aşılanacağını ifade etti.



“Güneyden, Avrupa Birliği’nden gelecek aşılardan 250 bin kişi için (500 bin doz) aşı talebinde bulunduk.”

Kıbrıslı Rum komite Başkanı Leonidas Filaktou: “Kıbrıslı Türklerin talebini aldık. Bundan sonrası için, aşıların Kıbrıs’a gelme sürecini ve siyasi düzeyde verilecek kararı bekleyeceğiz.”

Avrupa’dan gelecek olan aşılardan Kıbrıs’ın kuzeyine de verileceği bilgisini aldığını ifade eden Dr. Soydan, “ilk aşamada Aralık sonu küçük bir miktar aşının geleceğini” kaydetti.

“Benden rakam istediler, rakam verdim. Üç çeşit aşı alınacak ne zaman hangi miktarda verileceğini sordum net bir yanıt alamadım”

Soydan, “Türkiye’den de aşının ne zaman geleceği hususunda net bir şey yok. Aşıyı şuan tüm dünya piyasadan çekmeye çalışıyor. Ne Kıbrıs’ın güneyi için ne de Türkiye’de kontrol bizde değil. Elimizde olan bir durum değil, bizde bekliyoruz” dedi.

Devrim DEMİR

Tüm dünyada covid-19 aşı hazırlıkları sürerken, tüm gözler ülkedeki aşı ile ilgili hazırlıklara çevrildi.

Son günlerde ülkede özellikle yerel bulaş artışı gözle görülürken, hekimler aşı ile ilgili zaman kaybedilmemesi görüşünde.

Hem Kıbrıs’ın güneyinden, hem de Türkiye’den aşı talebi olduğunu belirten İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan, öncelikle risk gruplarının aşılanacağını ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Doktor Soydan, üç çeşit alınacağını ancak tarih konusunda net yanıt alınmadığını söyledi.

Soydan: “Aralık sonu küçük miktar geliyor, güneyin sağlıkçılarına kullanılacak”

Avrupa’dan gelecek olan aşılardan Kıbrıs’ın kuzeyine de verileceği bilgisini aldığını ifade den Dr. Cenk Soydan, konuya ilişkin YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Soydan, Eş Başkan Genetik Aşı Uzmanı ile bilgi paylaşımı yaptıklarını ilk aşamada aralık sonu küçük bir miktar aşının geleceğini ancak tüm dünyada olduğu gibi ilk aşamada güneyde sağlıkçılar için kullanılacağını ifade etti.

Son görüşmelerinin Perşembe günü olduğunu kaydeden Soydan, “Benden rakam istediler, rakam verdim. Üç çeşit aşı alınacak ne zaman hangi miktarda verileceğini sordum net bir yanıt alamadım” dedi.

“Ne güney ne Türkiye’de kontrol bizde değil”

Üç çeşit aşının gelmesinin planlandığına işaret eden Soydan, aşıların hangi marka geleceği hususunda cevap alamadığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin aşı ile ilgili Türkiye Sağlık Bakanı’ndan söz aldığını da ekleyen Doktor Cenk Soydan, “Türkiye’den de aşının ne zaman geleceği hususunda net bir şey yok. Aşıyı şuan tüm dünya piyasadan çekmeye çalışıyor. Ne Kıbrıs’ın güneyi için ne de Türkiye’de kontrol bizde değil. Elimizde olan bir durum değil, bizde bekliyoruz” dedi.