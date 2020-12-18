“Güney Kıbrıs’tan 250 bin kişi için aşı talep ettik”

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan, Güney Kıbrıs’tan, Avrupa Birliği’nden gelecek aşılardan 250 bin kişi için aşı talebinde bulunulduğunu açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Cenk Soydan, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Rum Eş Başkanı Leonidas Filaktou ile sık sık gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptıklarını belirtti.

Güney Kıbrıs’ın, Leonidas Filaktou aracılığıyla KKTC’nin aşı talebini sorduğunu aktaran Soydan, yaptıkları çalışmalara istinaden, güneyden 250 bin kişilik (500 bin doz) aşı talebinde bulunduklarını söyledi.

Cenk Soydan, KKTC’ye ulaştırılacak aşılar konusunda Güney Kıbrıs’ta henüz bir takvim bulunmadığını ifade etti.

Kıbrıs Haber Ajansına konuyla ilgili değerlendirme yapan Leonidas Filaktou ise, “Kıbrıslı Türklerin talebini aldık. Bundan sonrası için, aşıların Kıbrıs’a gelme sürecini ve siyasi düzeyde verilecek kararı bekleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Cenk Soydan, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın “Aşı Planı” ile ilgili olarak yoğun bir çalışma yürüttüğünü de açıkladı. Soydan, “Aşı Planı” ile, ilk önce kimlerin aşılanacağının, aşıların nerede depolanacağının, aşıların nerede yapılacağının ve takibinin –aşıların tutup tutmadığının- nasıl yapılacağının belirleneceğini anlattı.

Bir hastane çalışanının PCR testinin pozitif çıkması üzerine temaslı konumunda bulunan ve izole edilen Cenk Soydan kendi sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi. Soydan, PCR testlerinin negatif olduğunu ve Pazar günü yapılacak son testi beklediğini aktardı.