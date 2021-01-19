‘Asgari ücrette’ uzlaşı yok... Brüt 4 bin 900 TL İşveren tarafı: Artış yapılmasın

Ayşe GÜLER

Uzun süredir bir araya gelemeyen Asgari Ücret Komisyonu toplantısı dün gerçekleşti, toplantıdan uzlaşı değil ‘yeniden görüşme’ kararı çıktı.

Taraflar, 27 Ocak Çarşamba günü ‘nihai karar’ için yeniden görüşecek, öncesinde yani 25 Ocak Pazartesi günü saat 17.00’de ‘gayrı resmi’ toplantı yapacak.

Dünkü toplantıda tek somut öneri İşçi Temsilcisi kanadından geldi. Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, brüt 4 bin 900 TL olması yönünde öneride bulundu.

İşveren kanadı ise ‘reel artış’ yapılmaması ve ‘asgari ücretliye devlet desteği’ teklifi yaptı.

Hükümet kanadı ise asgari ücretle ilgili net bir rakam önerisi yapmadı.

Toplantı sonrası taraflar YENİDÜZEN’e konuştu.

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık, toplantıda tarafların birbirlerine önerilerini sunduğunu kaydetti, 25 Ocak Pazartesi günü saat 17.00’de gayrı resmi görüşme yapılacağını aktardı.

Hür-İş Temsilcisi Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu da asgari ücretin brüt 4 bin 900 TL olmasına yönelik öneride bulunduklarını ifade etti, Pazartesi günü yapılacak gayrı resmi toplantıda hem işveren hem de devletin öngördüğü rakamı masada açıklaması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun ise “reel olarak bir artış verilmemesini istedik” dedi, toplantıda 10 yılın dolar veya sterlin olarak asgari ücretin ortalamasının 400 Sterlin civarında olduğunu, burada kalmasına yönelik öneride bulunduklarını aktardı.

Arhun, ekonominin kötü gittiğini ifade ederek, devletin asgari ücretliye katkı yapması gerektiğini de belirtti.

BAKANLIK NE ÖNERDİ?

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık:

“25’inde gayrı resmi görüşme yapacağız”

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık, toplantıda tarafların birbirlerine önerilerini sunduğunu kaydetti, 25 Ocak Pazartesi günü saat 17.00’de gayrı resmi görüşme yapılacağını aktardı.

Ilık, “27’sinde de nihai sonuca ulaşabilmek için gayret ortaya koyacağız. Gayrı resmi toplantıda daha ileriye gideceğiz” dedi.

İŞVERENLERDEN ‘REEL ARTIŞ’ VERİLMESİN ÖNERİSİ:

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun:

“Reel olarak bir artış verilmemesini istedik”

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, “reel olarak bir artış verilmemesini istedik” dedi, toplantıda 10 yılın dolar veya sterlin olarak asgari ücretin ortalamasının 400 Sterlin civarında olduğunu, burada kalmasına yönelik öneride bulunduklarını aktardı.

Arhun, ekonominin kötü gittiğini ifade ederek, devletin asgari ücretliye katkı yapması gerektiğini belirtti.

Arhun, şunları söyledi: “Toplantı yapılacak. Taraflar görüşlerini ortaya koydu. Çalışan kanadı, kendi aklından geçen rakamı sundu. Bunlar istişare edilmek için ortaya kondu. Toplantıda 10 yılın dolar veya sterlin olarak asgari ücretin ortalamasını dile getirdik. 400 Sterlin civarında geliyor. Bu civarda kalmasını ifade ettik. Kötü günlerde, reel olarak bir şey verilemeyeceğini, talep edilmemesi gerektiğini söyledim. İstatistik Kurumu temsilcisi hayat pahalılığının 11 aylık yüzde 13 civarı oluştuğunu ifade etti. Yapıcı bir toplantı oldu, herkes birbirini anlamaya çalıştı.

Kendi şartlarımızı ortaya koyduk. Ekonominin kötü gittiğini, reel olarak ciroların geçmiş yılların yarısına geldiğini, ülkedeki nüfusun 150 bini kişi azaldığını ifade etti. Devletin asgari ücretliye katkı yapması gerektiğini söyledik. Şubat 2020’de pandemi henüz ortaya çıkmamıştı. Aylık 200 TL asgari ücretliye katkı yapması kararlaştırılmıştı. Bu süreç içerisinde, böyle bir katkıya ihtiyaç olduğunu dile getirdik. Aksi halde çok büyük artış yapamayacağımızı söyledik. Reel olarak bir artış verilmemesini istedik, üzerine çıkılamayacağını söyledik. Pazartesi gayrı resmi istişarede bulunulacak. Toplantı çağrısını devlet yaptı, o düşüncesini ortaya koymalı. Geleceğe yönelik vizyon ortaya konmadı. Devletin döviz bazındaki gelirleri düştü. Reel olarak ücret artışı vermek çok uygulanabilir mantık değildir.”

İŞÇİ TEMSİLCİSİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Hür-İş Temsilcisi Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu:

“Brüt 4 bin 900 TL önerisinde bulunduk”

Hür-İş Temsilcisi Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu da asgari ücretin brüt 4 bin 900 TL olmasına yönelik öneride bulunduklarını ifade etti, Pazartesi günü yapılacak gayrı resmi toplantıda hem işveren hem de devletin öngördüğü rakamı masada açıklaması gerektiğini dile getirdi.

Serdaroğlu, şu açıklamayı yaptı: “İşçi tarafı olarak biz 4 bin 900 TL brüt rakam verdik neti de 4 bin 400 TL’ye gelir. Bunu 4 kişilik ailenin açlık sınırının Kasım sonuyla hesapladık. Kasım ayında asgari ücret masası toplanmıştı. 3 bin 810 TL olarak belirledik. Bugünkü toplantıda işveren tarafı verilere ulaşamadığını öne sürdü, herhangi bir rakam öngöremeyeceğini söyledi. Devlet tarafı da bitirmek niyetinde olduklarını söylediler.

Önümüzdeki hafta çarşambaya kadar çalışma yapılmasını istedi. Yeniden toplanacağız. Bu sürede gayrı resmi toplantı yapılmasını istedi. Pazartesi günü gayrı resmi olarak işçi tarafından, işveren tarafından toplantı istedi. İşveren de rakam söylesin. Devlet te öngördüğü rakamı söylesin. İşveren kanadı, sıkıntılarını dile getirdiler. İşsizlik oranının arttığını dile getirdi. Salgından etkilenen işveren vardır, işsizlik olduğu doğrudur. Ama açık olan işyerleri vardır. Salgın döneminde de çalışıyor. Buralarda emekçiler de var.”

NEYDİ, NE OLDU?

Hatırlanacağı üzere; en son 2020 yılının Şubat ayında 3 bin 233 TL olarak belirlenen asgari ücret için salgın sürecinde sadece Aralık ayında toplanan komisyon, görüşmesini 2 hafta sonraya ertelemişti. Bu süreçte yaşanan hükümet değişikliği akabinde ise bir gelişme yaşanmamış, gözler hükümetin atacağı adıma çevrilmişti.

Asgari ücret, 2020 yılı Şubat ayında yapılan 200 TL’lik artış sonrasında net 3 bin 323,40 TL, brüt 3 bin 820 TL olmuştu.