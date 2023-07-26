Asgari ücrette sonuç değişmedi

Aylık brüt 18 bin 103 TL, net 15 bin 750 TL’lik asgari ücrete işçi tarafının yaptığı itirazı değerlendirmek üzere toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, talep edilen rakamları “gerçekçi” bulmadı, aynı ücreti oylayarak, işveren ve devlet kanadının “evetleri” ile oy çokluğuyla kabul etti.

Öğlen saatlerinde toplanan komisyon toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantıda işçi tarafı, “ardı ardına gelen zamlarla beraber asgari ücretin cebe girmeden eridiğini” savunarak, artmasını talep etti. Ancak devlet kanadı, ortaya konan rakamları “gerçekçi bulmadığını” bildirerek, Aylık brüt 18 bin 103 TL, net 15 bin 750 TL’lik asgari ücreti bir kez daha oylamaya sundu.

Devlet tarafının 4 evet, işveren tarafının 5 evet, işçi tarafının ise 5 hayır oyu ile asgari ücret oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı sonrası YENİDÜZEN’e konuşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki işçi tarafı temsilcisi Ahmet Serdaroğlu, “Devlet, asgari ücretliye kira ödemeyin, artacak parayla geçinin diyor. En düşük kira 7 bin TL’den başlıyor. Adeta asgari ücretliye, gidin çadırda kalın ki bu maaş size yetsin diyorlar” ifadelerini kullandı. Buna göre asgari ücret 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde şöyle belirlendi:

Saatlik: 104,44 TL

Günlük: 835,52 TL

Haftalık:4177,61 TL

Aylık: 18,103,00 TL