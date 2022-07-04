Asgari ücrette son viraj

Ertuğrul SENOVA

Emekçilerin merakla beklediği asgari ücretin belirlenmesi sürecinde son aşamaya gelindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, asgari ücretin yeniden belirlenme zamanının geldiğini, taraflarla görüşmelerinin sürdüğünü belirtti, emekçinin hakkının verilmesi gerektiğini söyleyerek, “Bu dönem bir taraf mutlu, bir taraf ise mutsuz olacak” dedi.

YENİDÜZEN, hangi tarafın “mutsuz” olacağını, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun işçi ve işveren taraflarına sordu.

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, Taçoy ile gerçekleştirdikleri görüşmeler neticesinde, “Sayın Bakan orta yolu bulmaya çalışıyor” derken, masada işçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, “Şu an için uzlaşı yok ama bir iyi niyet var” dedi.

İşverenler Sendikası Başkanı Sungur, asgari ücretin, son bir yıllık hayat pahalılığı taban alınarak hesaplanması gerektiğini savunarak, “Bizim yaptığımız hesaplamalar, brüt 8 bin 800 TL olması gerektiğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

HÜR-İŞ Başkanı Serdaroğlu ise “Biz daha önce 10 bin 500 TL’yi konuşurken hayat pahalılığı oranı 43.10 idi. Haziran ayı hayat pahalılığı önümüzdeki hafta açıklanacak. Söz konusu oranı gördükten sonra konuşacağımızı bakana da ilettim” şeklinde konuştu.

Sungur: “Taçoy orta yolu bulmaya çalışıyor”

Asgari Ücret Saptama Komisyonu masasında işveren tarafını temsil eden İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, Taçoy ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sayın Bakan orta yolu bulmaya çalışıyor” dedi.

“10 bin 500 TL yapsak insanlar yine geçinemeyecek çünkü piyasa daha da pahalılaşacak”

İşverenler Sendikası Başkanı Sungur, çalışanların mevcut rakamlarla geçinemediğini doğrularken, işçi tarafının talep ettiği brüt 10 bin 500 TL’nin de geçinme noktasında yetersiz kalacağını çünkü zaten suni bir şekilde şişen marketlerdeki fiyatların daha da şişeceğini, suni artışın süreceğini savundu.

“Market fiyatları suni bir şekilde şişiyor”

“Piyasa ciddi anlamda denetlenmeli” diyen Sungur, döviz yükselirken raf fiyatlarının da yükseldiğini ancak döviz düştüğünde aynı durumun raflarda geçerli olmadığını ifade ederek, “Önce hayat ucuzlatılmalı, sonra işveren rahatlatılmalı” dedi.

“Şubat 2020’de 8 TL olan baldo pirinç, şimdi 21 TL… Döviz 2 yılda 3 katı arttı mı?”

İşverenler Sendikası olarak bir araştırma yaptıklarını ve Şubat 2020’deki market fiyatları ile Haziran 2022 market fiyatlarını karşılaştırdıklarını anlatan Sungur, “Örneğin Şubat 2020’de 8 TL olan baldo pirinç, şimdi 21 TL. Yani 3 katı arttı. Peki, Sterlin 2020’den bu yana 3 katı arttı mı?” diye sordu.

Sungur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bulgur Şubat 2020’de 4,90 TL iken şimdi 16 TL. Kırmızı mercimek 6,40 TL idi şimdi 26 TL. Sterline kıyasladığımız zaman, zamların çok yukarılarda olduğunu görüyoruz. Devletin buna bir kısıtlama getirmesi gerekiyor. Suni bir artış var.”

“Asgari ücret brüt 8 bin 800 TL olmalı”

Asgari ücretin, son bir yıllık hayat pahalılığı taban alınarak hesaplanması gerektiğini söyleyen Sungur, “Son 3 aylık ya da 6 aylık hayat pahalılığıyla hesaplama olmaz. Bizim yaptığımız hesaplamalar, brüt 8 bin 800 TL olması gerektiğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu: “Şu an için uzlaşı yok ama bir iyi niyet var”

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda işçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, “Şu an için uzlaşı yok ama bir iyi niyet var. Çalışma Bakanı farklı modeller öneriyor, Yasa değişikliğiyle ilgili konulardan bahsediyor” dedi.

“Kendi içimizde tartışacağız”

Bakan Taçoy’un önerilerini ve önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen hayat pahalılığını kendi içlerinde tartışacaklarını ve buna göre rakam açıklayacaklarını belirten Serdaroğlu, “Çalışma Bakanı önümüzdeki günlerde masayı toplayacak. Bu bizim açımızdan sevindiricidir” ifadelerini kullandı.

“Haziran ayı hayat pahalılığını gördükten sonra konuşacağız”

Serdaroğlu, “Masanın oluşmasının gecikmesinden dolayı bizim Haziran ayındaki hayat pahalılığını da görmemiz lazım” diyerek, “Biz daha önce 10 bin 500 TL’yi konuşurken hayat pahalılığı oranı 43.10 idi. Haziran ayı hayat pahalılığı önümüzdeki hafta açıklanacak. Söz konusu oranı gördükten sonra konuşacağımızı bakana da ilettim” şeklinde konuştu.