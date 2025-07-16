Asgari ücrette 'oy birliği' temennisi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan taraflar, yeni ücretin 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağını belirtti. Komisyon üyeleri, veri paylaşımının yapıldığını, eksiklerin tamamlanmakta olduğunu ve nihai kararın bir sonraki toplantıda verileceğini ifade etti.

“Veri paylaşımı yaptık”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Veri paylaşımı yaptık. Bir sonraki toplantıyı birazdan yukarıda toplanıp birlikte belirleyeceğiz. Düşünülen oranları da öğrenebilirsem taraflardan öğreneceğim. Yeni ücret 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak. Masanın ruhu bellidir. İki tarafın da niyetlerinin aralarında bir kopukluk yok. Bu benim katıldığım beşinci asgari ücret ve çok mutlu çıktım bunu söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

“Nihai karar son toplantıya kalacak”

İşveren temsilcisi Cengiz Alp ise, “Verilerin önemli kesimleri bize teslim edildi. Bugün bir karar çıkmadı. Herkes için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Nihai karar son toplantıya kalacak. Daha çok veri alındı, ekonomik koşullar, güneye kayan ticaret ve işverenlerin zorluğu konuşuldu. Bugün bir oran yok. Rakam belirlemek için çalışacağız.” açıklamasında bulundu.

“Temennimiz masadan oybirliği kararı çıkması”

HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, “Bütün verilerimizi, hassasiyetlerimizi ilettik. Veriler Çalışma Bakanlığı tarafından bize teslim edildi. Eksiklikler tespit edildi, onlar da bugün tamamlanacak. Tarih ve süreçle ilgili Bakan bize en kısa zamanda asgari ücreti belirlemek. Temennimiz masadan özlenen oybirliği kararının çıkmasıdır.” dedi.