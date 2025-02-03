“Asgari ücretli yokluğa mahkum bırakıldı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Şu Asgari Ücret Konusu” konulu konuşmasının başlangıcında konuşmasına ve sorularına verecek biri bulunmadığını dile getirdi.

Asgari ücret belirlenirken, insan faktörünün göz önünde bulundurulmadığına işaret eden Şahali, asgari ücretin yasadaki tanımını okudu.

Şahali, yasadaki tanımda ‘geçerli fiyatlar üzerinden karşılayabilecek düzeyde olmasını’ içerdiğini söyleyerek, hayat pahalılığının geçerli fiyatların birleşiminden oluştuğunu ifade etti.

Hayat pahalılığı ve vergi matrahları ile ilgili yasaların hayata geçmediğini söyleyen Şahali, bu nedenle yasa gücünde kararname çıkarıldığını belirtti.

Ekonomik krizin en çok asgari ücretlilerin hayatını olumsuz etkilediğini kaydeden Şahali, geçen yıl hayat pahalılığının üç kez yansıtıldığını, bu uygulamanın asgari ücret için geçerli olacağının belirtildiğini, nisan ve ağustosta hayat pahalılığın asgari ücrete yansıtıldığını ancak son asgari ücrete bunun yansıtılmadığını söyledi.

Şahali, maaş desteği konusunda da “ırkçı bir yaklaşım” sergilendiğini vurguladı.

Hükümete eleştirilerde bulunan Şahali, hükümetin insan faktörünü önemsemediğini, hukuki altyapıya zarar verdiğini belirtti.

İşletmelerin zamlarla maddi durumlarını koruduğunu dile getiren Şahali, asgari ücretlilerin ise hayat pahalılığı altında kalan asgari ücret nedeniyle “yokluğa mahkum bırakıldığını” söyledi.

Gardiyanoğlu: Küçük esnaf ‘asgari ücreti artırmayın hayat daha pahalı olmasın’ dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, çalışma hayatından gelen bir kişi ve şirket yöneticisi olduğunu, özel sektörde hem çalışan hem de işveren olarak çalıştığını belirtti.

Gardiyanoğlu, asgari ücret masasına başkanlık edenleri sayarak, daha önce de müsteşarlar başkanlığında toplanıldığını kaydetti.

Asgari ücret rakamlarına değinen Gardiyanoğlu, iş hayatına tutunma ile ilgili sıkıntılar bulunduğunu, küçük esnafın kendisine asgari ücretle ilgili “artırmayın hayat daha pahalı olmasın” şeklinde görüş belirttiğini söyledi.

Gardiyanoğlu, asgari ücretin temmuz ayında tekrar belirleneceğini, piyasanın denetleneceğini belirtti.

İstihdamı Destekleme Merkezi’nin verdiği primlere işaret eden Gardiyanoğlu, yaklaşık 20 bin KKTC vatandaşının asgari ücret aldığını söyledi.

İşçiye desteklerin, işçilerin banka hesabına yatırılacağını dile getiren Gardiyanoğlu, prim desteğinin sona ermesinin ardından işsizlik oranlarında artışın önlenmesi noktasında destek için çalışma yaptıklarını belirtti.

Gardiyanoğlu, hükümetin asgari ücret konusunu kesip atmadığını, çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Soru üzerine, Müteahhitlere Birliği ile Lapta Huzurevi konusunda yapılan anlaşmaya değinerek, açılış tarihi belirlendiğini söyleyen Gardiyanoğlu, ancak bir çivi çakılmadığını söyledi.

Lapta Huzurevi’nde 2025’in ikinci yarısında ihale sürecinin başlayacağını dile getiren Gardiyanoğlu, Lapta Huzurevi’nin Kalkanlı’ya taşımak istediklerini ancak orada kalanların buna karşı çıktığını, şirketle sözleşmenin yıl sonu sona ereceğini, hukukçularla sözleşme iptali konusunu yeniden görüşebileceklerini belirtti.