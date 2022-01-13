"Asgari ücretin saptanması için standart olacak"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yeni hükümet döneminde asgari ücretin saptanmasını standartlaştıracaklarını söyledi.

BRT’de konuşan Fikri Ataoğlu, “Asgari ücretlinin alım gücünü yükselteceğiz. Asgari ücretin öngörülebilir olmasını sağlayacak düzenlemeleri mutlaka yapacağız” dedi.

Ataoğlu, vergi barışı çerçevesinde, kayıt dışılığı kontrol altına almak amacıyla vergide temiz sayfa açılacağını, bu proje kapsamında, sistemin kayıtlı ekonomiye geçmesinin alt yapısının hazırlanacağını da vurguladı.

Fikri Ataoğlu konuşmasında, sorunlu hale gelen krediler ve diğer aktiflerin çözümünü sağlayacak yeni finansal araçlar ve kurumların oluşumu destekleyeceklerini, KOBİ’lerin finansal sektöre olan borçlarını yeniden yapılandırılacaklarını, krizden dolayı oluşan sıkıntıların giderilmesi amacıyla, sicil affı için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını, bileşik faiz uygulaması kaldırılarak, halkın fahiş faiz ödemeleri altında ezilmesini engelleyeceklerini de kaydetti.