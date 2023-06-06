“Asgari ücreti uygulama yönteminde değişikliği görüşeceğiz”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu “güncel konuları görüşmek üzere” toplandı.

Toplantı öncesinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, asgari ücretin uygulanma yöntemine ilişkin dünyadaki örnekleri konuşup tartışmak istediğini söyledi, dünyada uygulanan 6 yönteme değinerek, “Değişiklikler yapılabilir mi, bunları konuşup tartışacağız” dedi.

Komisyonda işçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, asgari ücretin uygulanma yöntemine ilişkin tartışmaların çok önceden yapılması gerektiğini ancak yöntem değişikliğini desteklediklerini söyledi. Serdaroğlu, “Değişiklikler gereklidir, yıllardır dile getiriyoruz. Ancak bunun önümüzdeki asgari ücrete kadar yetişeceğini düşünmüyorum, o kadar da kolay değil” şeklinde konuştu.

Komisyonda İşveren Temsilcisi olarak bulunan İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, Ocak ayında gerçekleşen son komisyon toplantısında “işverene prim desteği” konusunda verilen sözün tutulmadığına vurgu yaptı, önümüzdeki toplantıya kadar bu sözün tutulmaması halinde toplantıya katılmayacaklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy:

“Asgari ücreti uygulama yönteminde değişiklik olabilir mi? Bunu görüşeceğiz”

Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, çalışma yaşantısındaki koşulları konuşabilmek ve bazı prensipleri tartışmak, buna uygun bir yol haritası çizmek adına toplandıklarını söyledi.

Çalışma Bakanlığı’nın, asgari ücretin belirlenme ve uygulanmasına ilişkin dünyadaki örnekleri incelediğini söyleyen Taçoy, inceledikleri örnekleri şöyle aktardı:

“Dünyada asgari ücretin 6 farklı türü var. Ulusal olarak ilan edilen asgari ücret, bölgesel olarak ilan edilen, sektörel olarak ilan edilen, işe göre ilan edilen, işin büyüklüğüne göre ilan edilen, nüfusa göre ilan edilen.”

Bu koşulların tartışılması gerektiğini söyleyen Taçoy, “Komisyon sadece asgari ücreti belirlemek için değil; çalışma koşullarının da konuşulabilmesi için bir araya gelmesi gerek” dedi.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki asgari üretin “ulusal mı, sektörler mi olmalı” konularının görüşülmesi gerektiğini ifade eden Taçoy, “Koşullar ve ülke şartları görüşülmeli” şeklinde konuştu.

1 Temmuz itibariyle yürürlükte olacak asgari ücretin toplumun merak ettiği bir konu olduğunu ifade eden Taçoy, “Ben aklımdakini söylemiştim. Tarafları dinlemek isterim. Sektörel bazda veya yapılan işe gör ücret konusunda değişiklikler olabilir mi? Bu gibi soruları da sorup yanıtları dinleyeceğiz, tartışacağız” dedi.

İşçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu:

“Geç kalındı ama destekliyoruz”

Komisyonda işçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin uygulanma yöntemine ilişkin tartışmaların çok önceden yapılması gerektiğini ancak yöntem değişikliğini desteklediklerini söyledi.

“Değişiklikler gereklidir, yıllardır dile getiriyoruz. Ancak bunun önümüzdeki asgari ücrete kadar yetişeceğini düşünmüyorum, o kadar da kolay değil” diyen Serdaroğlu, “Ocak ayında son ücret belirlenir belirlenmez, toplanıp görüşülmesi gerekiyordu bu konuların. Belki o halde bugüne hazır olabilirdi” şeklinde konuştu.

Serdaroğlu, “Bu asgari ücret belirlendikten sonra bunlar oturup konuşulur, bir sonraki asgari ücrette aynı sorunları yaşamamak adına bunlar yapılabilir. Bu yüzden Sayın Taçoy’un çağrısı bizim için anlamlı ve önemlidir” dedi.

Özel sektördeki esas sorunun sendikalaşma olmaması olduğunu belirten Serdaroğlu, “Toplu iş sözleşmesi mekanizması özel sektörde de harekete geçmeli. Kayıt dışı çalışmanın bile önüne, TİS ile geçilebilir” ifadelerini kullandı.

İşveren Temsilcisi Metin Arhun:

“Verilen söz tutulmaza biz bir sonraki toplantıda olmayacağız”

Komisyonda İşveren Temsilcisi olarak bulunan İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, Ocak ayında gerçekleşen son komisyon toplantısında “işverene prim desteği” konusunda verilen sözün tutulmadığına vurgu yaptı, önümüzdeki toplantıya kadar bu sözün tutulmaması halinde toplantıya katılmayacaklarını açıkladı:

“Biz işverenler olarak bir önceki toplantıda kaldık. Adım atamıyoruz. Neden? El sıkıştık, işverene sigorta prim desteği sözü tutulmadı. Eğer bir sonraki toplantıya kadar işveren prim desteği yürürlüğe girmezse, biz toplantıya katılmayacağız. Devletimize güvenmek istiyoruz. Verdikleri sözlerin arkasında olduklarını görmek istiyoruz. Daha fazla itibar istiyoruz.”