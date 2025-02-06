Asgari ücrete yargı yolu

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücrete hayat pahalılığı oranının altında yapılan yüzde 7,5’lik artışı değerlendirdi, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, komisyon toplantısında yaşananları anlattı, Komisyon Başkanı olarak atanan Çalışma Bakanı Müsteşarı Tahir Serhat’ın Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile istişare etmeden hareket ettiğini belirtti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi temsilcisi olarak kendilerine söz hakkı verilmediğini aktaran Serdaroğlu, “Eğer bizim temsiliyetimiz bu denli hiçe sayılacaksa o masanın ne önemi kalır?” diye sordu. Gardiyanoğlu’nun yaptığı açıklamaları “üzücü” olarak yorumlayan Serdaroğlu, Bakanı canlı yayına çıkıp tartışmaya davet etti.

Yapılan açıklamaların “softa şaşırtması” olduğunu da ifade eden Serdaroğlu, “Zor durumda olan işletmeler olabilir ama o işletmeleri düzlüğe çıkaracak yer asgari ücret masası değil, hükümetin kendisidir.Bugün dışarıdaki piyasanın oluşturduğu ortam bizi bu noktaya getirdi” şeklinde konuştu. YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede tüm kesimlerin birlikte hareket etme çağrısı da yapan Ahmet Serdaroğlu, “Birlik olmadığımız durumda ilerleyen süreçte telafisi mümkün olmayan sorunlarla karşı karşıya kalacağız” ifadelerini kullandı.

“Müsteşar, Çalışma Bakanı ile istişare içinde değildi”

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kendilerinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısına hayat pahalılığının üzerinde, işveren temsilcisinin ise hayat pahalılığının altında bir taleple geldiğini hatırlatarak, hayat pahalılığının gerçek rakamını vermek yerine “işverenlerin istediğinin” olduğunu söyledi. Serdaroğlu, “Özellikle hükümet tarafını temsil eden Çalışma Bakanı Müsteşarı, Çalışma Bakanı ile istişare etmeden istediğini yaptı” ifadesine yer verdi.

“Gardiyanoğlu ile canlı yayında her şeyi konuşalım”

Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun yaptığı açıklamaları da eleştiren Ahmet Serdaroğlu, “Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu’nun bu konuyla ilgili bizi suçlayarak tamamen günah çıkarmaya çalışmasını görüyoruz. Gardiyanoğlu bizim yüzde 11.12’yi kabul etmediğimizi söylüyor ama yüzde 11.12 rakamı masada oylanmadı” dedi. Komisyona başkanlık yapması için atanan Çalışma Bakanı Tahir Serhat’ın kendilerinin ortaya koydukları verileri bile dinlemediğini belirten Ahmet Serdaroğlu, “Sayın bakan haberi yokmuş gibi davranıyor. Hiç bizi dinlenemeden yüzde 7,5 oranını oylayıp ilk toplantıda asgari ücreti belirlediler” ifadelerini kullandı. Hür-İş Federasyonu Başkanı Serdaroğlu, Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu’na “İstediği programda, istediği yayıncılarla bunları tartışmaya ben hazırım. Masaya gelemeyen bir bakan bunları konuşmaya hazırsa, her şeyi canlı yayında konuşalım” çarğısında da bulundu.

“Bu iş artık bir tiyatroya döndü”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda konuşulanları aktaran Serdaroğlu yaşananları şöyle özetledi: “Tamamen planlanmış ve programlanmış bir artış yaptılar. Biz Sağlık Bakanlığı’ndan 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının ne olduğunu gösterebilmek için çalışma talep ettik, bu çalışmanın ne olduğunu bile dinlemek istemediler. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bu çalışma neticesinde 4 kişilik bir ailenin sadece gıda olarak 34 bin 334 TL olduğu görüldü. Düşünün ki, bunun içerisinde elektrik faturası, ev kirası, giyim, akaryakıt gideri ve diğer ödenekleri yok. Bunlar hiç dikkate alınmadan masada müsteşar tamamen keyfivari bir tavır sergiledi. Bizim itirazımızı da ne ilginçtir ki Bakanlar Kurulu görüştü, kabul edip masaya yeniden yolladılar. Yeniden toplantıya gittik ve ‘elimizden bir şey gelmez’ diyerek yüzde 7,5’i tekrar oylamak istediler ve biz masayı terk ettik. Bu iş artık bir tiyatroya döndü. Eğer bizim temsiliyetimiz bu denli hiçe sayılacaksa o masanın ne önemi kalır? Temsiliyetleri hiçe sayarak masada hiçbir başkan başkanlık edemez”

“Konuyu yargıya taşıyacağız”

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, avukatlarıyla görüştüklerini söyledi, “konuyu yargıya taşımak için çalışmalar yapıyoruz” dedi. “Burada hem etik kurallara aykırılık, hem fırsat eşitliğine aykırılık var. Hem de verilmesi gereken 4 aylık hayat pahalılığı oranı verilmedi” diye konuşan Serdaroğlu, bu şekilde devam edemeyeceğini belirtti. Serdaroğlu, “Yargının artık bunu çözme zamanı geldi. Burada çok büyük bir tehlike var. Bu saatten sonra temsiliyetimizin de artık bir hükmü kalmayacak. Öyle bir şey söz konusu ise bizi bu masadan çıkarsınlar, kendileri işverenlerle oturup şimdi olduğu gibi asgari ücreti belirlesinler” dedi.

“İşletmeleri düzlüğe çıkarmanın yeri asgari ücret masası değil”

Asgari ücretin hayat pahalılığı oranının altında belirlenmemesi gerektiğinin bir kez daha altını çizen Hür-İş Federasyonu Başkanı, “Zor durumda olan işletmeler olabilir ama o işletmeleri düzlüğe çıkaracak yer asgari ücret masası değil, hükümetin kendisidir. İnsanlar geçinme zorluğu yaşarken bunun çözümünü asgari ücret masasında arayamazsınız. Yaptıkları tamamen bir softa şarşırtmasıdır. Bugün dışarıdaki piyasanın oluşturduğu ortam bizi bu noktaya getirdi. Bunun bilinmesi lazım” diye konuştu.

“Siyasi görüşleri bir kenara bırakıp birlik olmamız lazım”

“Mücadelemizde birlikte hareket etmemiz lazım” serzenişinde de bulunan Hür-İş Federasyonu Başkanı Serdaroğlu, birlik olunmadığı taktirde ilerleyen süreçte telafisi mümkün olmayan sorunlarla karşı karşıya kalınacağını belirtti. “Siyasi görüşleri bir kenara bırakıp birleşmemiz lazım. Aksi taktirde bu memlekette yaşam bizler için çok zorlaşacak” diyen Serdaroğlu, “Bu mücadele uzun soluklu da olsa, biz bu yola baş koyduk. Bizim için emek en yüce değerdir. Asla bu yapılanları sindirmeyeceğiz. Onlar yanlışları söyledikleri sürece, biz de doğruları söylemekten asla çekinmeyeceğiz” şeklinde konuştu.