Asgari ücrete itiraz süresi başladı

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun dünkü toplantısında alınan ve 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nı Resmi Gazete'de ilan ederek 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.