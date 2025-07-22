Asgari ücrete itiraz süresi başladı
Oy çokluğuyla hayat pahalılığı oranında belirlenen yeni asgari ücret, Resmi Gazete'de yayınlandı, 10 günlük itiraz süreci başladı.
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Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun dünkü toplantısında alınan ve 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nı Resmi Gazete'de ilan ederek 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
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