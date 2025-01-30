Asgari ücret, itirazlara rağmen değişmedi

YENİDÜZEN-HABER MERKEZİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin asgari ücreti yüzde 7,5 oranında artırma kararına dört sendikadan gelen itirazları değerlendirmek üzere bugün yeniden toplandı ancak sonuç değişmedi.

Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret brüt 43 bin 469 TL, net 37 bin 818 TL olarak belirlendi.

Toplantının yapıldığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde sendikalar, basına kapalı olacağı açıklanan karar tepki gösterdi. Ahmet Serdaroğlu’nun davetiyle basın, toplantısı odasına girebildi.

Toplantı öncesi basına açıklama yapan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümetin ve işverenlerin asgari ücreti dövize çevirerek satmaya çalıştığını belirterek, "Kusura bakmayın, alım gücünü satamazsınız" dedi. 2011 yılından bugüne kadar asgari ücretin kaybını ortaya koyan Serdaroğlu, hükümetin ve işverenlerin alım gücünü dikkate almadığını vurguladı.

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, asgari ücrette enflasyonun etkisinin büyük olduğunu ifade ederek, 2025 yılı için enflasyon beklentisinin yüzde 35 olduğunu ve bunun asgari ücreti yüzde 16 gerileteceğini söyledi. Rahvancıoğlu, asgari ücretin değer kaybını istatistiksel verilerle ortaya koydu.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, yapılan yüzde 7,5’lik artışın asgari ücretliye yapılan adaletsiz bir düzenleme olduğunu belirterek, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat ise, asgari ücretle ilgili itirazları değerlendireceklerini ifade ederken canlı yayında maaşını açıkladı "Benim maaşım da basında 250 bin TL olarak çıktı, ben net 141 bin TL alıyorum" dedi.

İşveren Temsilcisi Cengiz Alp ise asgari ücret artışında enflasyon oranlarını göz önünde bulundurarak, asgari ücreti yüzde 7,5’a bağladıklarını belirtti.

Toplantı çıkışı basına açıklama yapan Serdaroğlu, 4 farklı sendikanın itirazlarına rağmen hayat pahalılığı oranı altında olan yüzde 7,5’u yeniden oylamaya sunmak istediklerini, işçi tarafının da masayı terk ettiğini açıkladı.

Asgarî ücret, Hükümet ve işverenin oylarıyla, oyçokluğuyla hayat pahalılığının altında, yüzde 7,5 oranında artışla belirlendi.

Hür-iş Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

"Asgari ücreti dövize çevirip satmaya çalışıyorlar"

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümetin ve işverenlerin asgari ücreti dövize çevirerek satmaya çalıştığını belirtti, "Kusura bakmayın, alım gücünü satamazsınız" dedi.

Serdaroğlu, 2011 yılından bugüne kadar asgari ücretin ne kadar kayba uğradığını belgelediklerini belirterek, "Münür Rahvancıoğlu bu çalışmaları yaparken İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarını kullandı. Bunlardan kaçamazlar. Yüzde 7,5’un nedenini açıklayamayacakları için mi basını içeri almak istemiyorlar? Asgari ücretliyi açlığa mahkum ederken de boy gösterin" ifadelerini kullandı.

Hükümetin ve işverenlerin basına söyleyecek sözlerinin olmadığını dile getiren Serdaroğlu, "İşledikleri ayıbın da zaten bir açıklaması yok. Hükümetin yerine biz bütün verileri masaya getirdik. Belli ki hükümet işverenleri kandırdı ki onlar yüzde 5’le masaya gelmişlerdi. Hem işverenlerimiz hem de hükümet halkı görmezden geliyor, alım gücünü hiç dikkate almıyorlar" diye konuştu.

Yasal haklarını kullanarak Münür Rahvancıoğlu’nun yaptığı çalışmayı masaya getirdiklerini belirten Serdaroğlu, "2011 yılından bu yana asgari ücretin ne kadar değer kaybettiğini göstereceğiz. Bizde asgari ücret bin euro değil, 35 bin TL’dir. Bizim gerçeğimiz budur ve bu gerçekle yaşamak zorundayız" dedi.

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu:

"Öngörülen enflasyon rakamlarına göre asgari ücret %16 gerileyecek"

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, asgari ücrette önemli olanın alım gücü olduğunu vurgulayarak, devletin resmi verileri üzerinden yaptıkları çalışmada ciddi kayıpların ortaya çıktığını belirtti.

Rahvancıoğlu, "2011 yılı rakamlarında, 1 Ocak 2013’te belirlenen 1300 TL brüt asgari ücreti baz aldığımızda, İstatistik Kurumu’nun verilerine göre her ay eridiğini görebiliyoruz. Kayıplar ve kazançları en son topladığımızda 10 bin 498 TL’lik bir kayıp ortaya çıkıyor. Sadece 2022 yılına baktığımızda bile bu kayıp 7 bin TL seviyesindedir" dedi.

Özellikle son yıllarda asgari ücretin yılda üç kez belirlendiğini ve hayat pahalılığı oranına göre zam yapıldığı için bazı aylarda kısmi kazanç sağlandığını belirten Rahvancıoğlu, "Bu yıl kamuya da 6 ayda bir artış öngörülüyor. Ancak 2024’te asgari ücret yalnızca iki kez belirlenecek. Daha az belirleme, daha çok erime demektir. Özellikle hayat pahalılığı oranının altında bir asgari ücret belirlenirse, geriye dönük sıkıntılar yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

2025 yılı enflasyon beklentisinin yüzde 35 olduğunu belirten Rahvancıoğlu, "İlk 6 ay için enflasyon beklentisi yüzde 16. Bu durumda, belirlenecek asgari ücret devletin açıkladığı rakamlara göre yüzde 16 gerileyecek" diye konuştu.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı:

"Asgari ücretliye %7,5 artış kabul edilemez"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, devletin belirlediği son dört aylık hayat pahalılığı oranlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, kamu çalışanları ve emeklilere yapılan yüzde 11,12'lik artışın Cumhurbaşkanı ve bakanlar da dahil olmak üzere uygulandığını ifade etti.

Bıçaklı, "Esas mesele, devletin belirlediği son dört aylık HP 11,12 bana göre doğru değil. Bunu kabul ettim diyelim, sen devlet olarak benim çalışanım ve halkım hayat pahalılığı kadar geriledi. Buna bağlı olarak kamu çalışanlarına ve emeklilere yüzde 11,12 artışı uyguluyorsunuz devlet olarak. 300 bin TL olan Cumhurbaşkanı ve bakanlar da dahil olmak üzere bu uygulanıyor. Bir ülkede böyle bir uygulama olamaz" dedi.

Asgari ücretliye yapılan yüzde 7,5'lik artışın kabul edilemez olduğunu ve anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurgulayan Bıçaklı, "Dört sendika itiraz ederek size bu yanlışı düzeltmek için bir şans daha verdi. Ülkede çalışma barışı bozulmadan bu düzelmiş olur" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat:

“Benim maaşım da 141 bin TL”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yeni müsteşarı Tahir Serhat, asgari ücret konusundaki itirazları değerlendirdiklerini ve buna göre toplantıda konuşacaklarını belirtti.

Serhat, Bıçaklı’nın “Kamu çalışanlarına ve emeklilere yüzde 11,12 artışı uyguluyorsunuz devlet olarak. 300 bin TL olan Cumhurbaşkanı ve bakanlar da dahil olmak üzere bu uygulanıyor. Bir ülkede böyle bir uygulama olamaz" itirazına karşılık "Benim maaşım da basında 250 bin TL olarak çıktı, ben net 141 bin TL alıyorum" açıklamasını yaptı.

Serhat, ellerindeki imkanlar çerçevesinde daha fazlasını vermek istediklerini iddia ederek, verilerle ilgili “Biz de bunları düşünüyoruz.” diye konuştu.

İşveren Temsilcisi Cengiz Alp:

“Enflasyonu esas aldık %7,5’a bağladık”

İşveren Temsilcisi Cengiz Alp, asgari ücret artışında 2024 yılında gerçekleşen enflasyonu ve yaşanan artışları esas aldıklarını belirterek, "Yüzde 6,70 kusur yapıyordu, biz de yüzde 7,5’a bağladık" savunmasını yaptı.

“Yüzde 7,5’u tekrar oylamak istediler”

Toplantı çıkışı basına açıklama yapan Serdaroğlu, 4 farklı sendikanın itirazlarına rağmen hayat pahalılığı oranı altında olan yüzde 7,5’u yeniden oylamaya sunmak istediklerini, işçi tarafının da masayı terk ettiğini açıkladı.

Hükümetin önerdiği yüzde 11,12 oranının altında bir artışı kabul etmediklerini belirten Serdaroğlu, Hükümetin masaya yüzde 11,12 koyduğunu, işverenlerin ise yüzde 5 önerdiğini söyledi. "Biz de yüzde 17'lik bir artış önermiştik. Bugün 11,12 oranına evet dedik ama 7,5’ oylama yapmak istediler.” dedi.

Serdaroğlu, Çalışma Bakanı’nın yüzde 11,12 oranına evet dediğini Serhat’a hatırlattığını ifade etti

Tahir Serhat’ın tavrının ise "Banane Bakanımdan" şeklinde olduğunu söyledi.

Ocak ayı içerisinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümet ve işverenlerin oylarıyla hayat pahalılığının altında yüzde 7,5 oranında artış yapmış, işçi temsilcisi Hür-İş Federasyonu ise hayat pahalılığı oranının altında yapılan bu artışa itiraz etmişti.

Asgarî ücret, Hükümet ve işverenin oylarıyla, oyçokluğuyla hayat pahalılığının altında, yeniden yüzde 7,5 oranında artışla belirlendi.

Buna göre Ocak ayından itibaren geçerli yeni asgari ücret brüt 43 bin 469 TL, net 37 bin 818 TL olarak belirlendi.