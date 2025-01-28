Asgari Ücret Tespit Komisyonu, itirazlar nedeniyle yeniden toplanıyor
Bakanlar Kurulu, hayat pahalılığının altında belirlenen yeni asgari ücrete yapılan 4 farklı itiraz nedeniyle, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanmasına karar verdi.
Bakanlar Kurulu, hayat pahalılığının altında belirlenen yeni asgari ücrete yapılan 4 farklı itiraz nedeniyle, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanmasına karar verdi.
28 Ocak tarihli resmi gazetede yayımlanan kararda, "tavsiye nitelikli" yeni ücretin yeniden değerlendirilmek üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonuna iade edildiği belirtildi.
Kararda, şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonunca saptanan Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararına, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Sendikası 23.1.2025 tarihinde, K.K.T.C. Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (K.K.T.C. Hür-İş) 23.1.2025 tarihinde, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) 23.1.2025 tarihinde ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KIEF) 22.1.2025 tarihinde itiraz ettikleri nedeniyle yeniden değerlendirilmek üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonuna iade edilmesine karar verdi."