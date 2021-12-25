Asgari ücret, sil baştan

Ayşe GÜLER

İşverenler Sendikası, 1 Ocak’tan itibaren uygulanmak üzere belirlenen net 6 bin 90 TL yeni asgari ücrete itirazını yaptı.

Asgari Ücret’in Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Tespit Komisyonu’nun yeniden toplanması gündeme geldi.

Sendika, hem Çalışma Bakanlığı hem de Bakanlar Kurulu’na gerekçeleriyle birlikte itiraz yazısını gönderdi, gözler yasal sürece çevrildi.

Yasaya göre; Bakanlar Kurulu’nun Komisyonca saptanan asgari ücreti, en geç yedi gün içinde yani Salı gününe kadar Resmi Gazete’de ilan ederek 10 günlük itiraz süresi tanıması gerekiyor.

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, aynı rakam ve aynı yönteme devam edilmesi halinde konunun yargıya taşınacağını yineledi, “Şu anda hayat pahalılığı Aralık ayı hariç, yüzde 18. Aralık’ı da eklesek yüzde 22 civarına gelecek… Brüt 6 bin 500 TL’ye kadar öneriye açıktık” dedi.

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu ise “Bizim tavrımız nettir. 7 bin TL’de uzlaştık. Masada aynı rakam üzerinde olacağız. Bunun aşağıya çekilmesini kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı, Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Erman Yaylalı, tavsiye kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından sürecin başlayacağını belirtti.

YENİDÜZEN’e yasa ile ilgili bilgi veren Yaylalı, “Komisyon’un ürettiği karar tavsiye kararıdır.

Bakanlar Kurulu 7 gün içerisinde bu kararı yeniden komisyona gönderebilir ya da Resmi Gazete’de yayınlar” dedi.

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun:

“Aynı rakam ve aynı yönteme devam edilirse yargıya taşıyacağız”

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 15 gün içerisinde yeniden toplanarak, değerlendirme yapması gerektiğini söyledi.

Aynı rakam ve aynı yönteme devam edilmesi halinde konunun yargıya taşınacağını dile getiren Arhun, “İşverenler dikkate alınmadı. Yangından mal kaçırırmış gibi tarihte ilk defa hiç bir dayanağı olmaksızın yüzde 40 artışla asgari ücret belirlendi” dedi.

Arhun, “Şu anda hayat pahalılığı Aralık ayı hariç, yüzde 18. Aralık’ı da eklesek yüzde 22 civarına gelecek…” diyerek, brüt 6 bin 500 TL’ye kadar öneriye açık olduklarını, belirlenen rakamın herhangi bir dayanağının olmadığını dile getirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplama yetkisinin devlet kanadında olduğunu belirten Arhun, “Yılbaşından sonraya da kalabilir, öncesinde de toplanabiliriz. Bir şey de fark etmez. Bu hafta içerisinde asgari ücreti belirlemek ile Ocak’ta asgari ücreti belirlemek arasında fark yok. Asgari ücret siyasete kurban edildi. Edilmeye de devam ediyor” şeklinde konuştu.

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu:

“7 bin TL’de uzlaştık, aşağıya çekilmesini kabul etmiyoruz”

Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Salı gününe kadar Bakanlar Kurulu’nun toplanıp, Resmi Gazete’de Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun tavsiye kararının yayınlanması gerektiğini belirtti.

Serdaroğlu, 10 gün içerisinde de itiraz yapılabileceğini dile getirdi.

“İşverenler itiraz edecek, hükümet değerlendirecek” diyen Serdaroğlu, “Bizim tavrımız nettir. 7 bin TL’de uzlaştık. Masada aynı rakam üzerinde olacağız. Bunun aşağıya çekilmesini kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı, Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Erman Yaylalı:

“Tavsiye kararı Resmi Gazete’de yayımlandığında süreç başlayacak”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı, Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Erman Yaylalı, tavsiye kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından sürecin başlayacağını belirtti.

YENİDÜZEN’e yasa ile ilgili bilgi veren Yaylalı, “Komisyon’un ürettiği karar tavsiye kararıdır.

Bakanlar Kurulu 7 gün içerisinde bu kararı yeniden komisyona gönderebilir ya da Resmi Gazete’de yayınlar” dedi.

Yaylalı, kararın yayınlanmasının ardından 10 günlük itiraz sürecinin başlayacağını ifade etti.

YASA NE DİYOR?

Yasaya göre Bakanlar Kurulu’nun Komisyonca saptanan asgari ücreti, en geç yedi gün içinde Resmi Gazete’de ilan ederek 10 günlük itiraz süresi tanıması gerekiyor.

On gün içinde herhangi bir işçi veya işveren sendikasınca itiraz yapılmaması halinde ilan edilen asgari ücretin kesinleştiği ve Bakanlar Kurulu’nun asgari ücreti Resmi Gazete’de yayımladığı yasadaki bir diğer detay.

Yasada, on gün içinde herhangi bir itiraz olması durumunda Bakanlar Kurulu’nun saptanan asgari ücretin yeniden görüşülmesini talep edebileceği, yedi gün içinde yeniden bir saptama yapılması için konuyu bir kez daha Komisyona havale ettiği belirtiliyor.

Yasanın ilgili maddesinde belirtilen esaslarda önemli değişiklikler olduğunun Komisyonca kabul edilmesi halinde Komisyon’un asgari ücreti yeniden saptayabileceği de ifade ediliyor.

Yasada; “Asgari ücret yeniden saptanmadığı takdirde saptanan asgari ücretin uygulama süresi ait olduğu yılın sonuna kadardır” deniliyor.

MEMUR-SEN: “İşveren de elini taşın altına koymaldır”

Murat: “Yeni asgari ücret resmi gazetede yayınlanmalı, küçük işletmeler desteklenmeli”

Asgari ücret yine ‘mahkemelik’

ASGARİ ÜCRET BRÜT 7 BİN, NET 6 BİN 90 TL