Murat: “Yeni asgari ücret resmi gazetede yayınlanmalı, küçük işletmeler desteklenmeli”

CTP Güzelyurt Milletvekili adayı Aslı Murat, asgari ücret tartışmalarına değindi, "sizin tek bir derdiniz var, halka rağmen hükümet olmak" ifadelerini kullandı, “emekçinin alınteri üzerinden siyasi prim yaratmaya çalışanlar hesap verecekler” dedi.

Murat, hükümetin tavrını sorumluluktan kaçmak olarak değerlendirerek, asgari ücret konusunda yapılması gerekenleri sıraladı. Bakanlar Kurulu’nun 7 günlük süreyi beklemeden resmi gazetede belirlenen yeni asgari ücreti yayınlaması gerektiği kaydeden Murat, bunun yanında küçük ve orta ölçekli işletmelerde devlet desteği sağlanması gerektiğini vurguladı.

Aslı Murat açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

“-Bakanlar Kurulu, yasadaki 7 günlük süreyi beklemeden yeni asgari ücreti Resmi Gazetede yayınlanarak ilan etmeli.

-Hükümet ettiğini iddia edenler bir kez olsun özel sektör emekçisinden yana sorumluluk almalı ve bu yeni ücretin uygulanmasına yönelik küçük-orta işletmelere sistemli/düzenli destek mekanizmaları sağlamalı. Böylece artması muhtemel işsizliğin önüne geçmeli.

-Bu ülkenin ‘kaymak tabakası’ dediğimiz kesimlere yönelik ciddi bir vergi politikası hayata geçirilmeli. Buradan sağlanacak gelirle özel sektör emekçisi desteklenmeli.”

Aslı Murat’ın açıklaması şöyle:

“Özel sektör emekçisinin üzerinden seçim oyunları oynanıyor. ‘Asgari ücret çok fazla artmış’, ‘asgari ücret çok hızlı belirlenmiş’… Halbuki bu rakamın belirlenmesinde geç bile kalındı. Hatta TL'nin değer kaybı dikkate alındığında, önceki asgari ücretin altına bile kaldı. En basit tabirle bu miktarla bile alım gücü yükseltilmedi. Ayrıca hükümet edenler, yasadaki itiraz sürelerini bildiği ve işverenlerin de bu hakkı kullanacağını tahmin ettiği için, kendini temize çıkarmak istemektedir. Böylece halka "biz yaptık ama onlar kabul etmedi" diyecekler. İşçi ve işvereni karşı karşıya getirecekler.

Biraz olsun enflasyon altında ezilen ve çaresiz bırakılan özel sektör emekçisinin yüzünü güldürmek istiyorlarsa yapılacaklar çok açıktır:

-Bakanlar Kurulu, yasadaki 7 günlük süreyi beklemeden yeni asgari ücreti Resmi Gazetede yayınlanarak ilan etmeli.

-Hükümet ettiğini iddia edenler bir kez olsun özel sektör emekçisinden yana sorumluluk almalı ve bu yeni ücretin uygulanmasına yönelik küçük-orta işletmelere sistemli/düzenli destek mekanizmaları sağlamalı. Böylece artması muhtemel işsizliğin önüne geçmeli.

-Bu ülkenin ‘kaymak tabakası’ dediğimiz kesimlere yönelik ciddi bir vergi politikası hayata geçirilmeli. Buradan sağlanacak gelirle özel sektör emekçisi desteklenmeli.

Bu adımları atamayanlar çıkıp da “özel sektör emekçisi de bizim insanımız” demesin. Çünkü sizin tek bir derdiniz var, halka rağmen hükümet olmak! O yüzden 23 Ocak seçimleri ülkedeki varlığımıza sahip çıkmak için önemli. Bize rağmen ekonomik gücümüzü ve siyasi irademizi teslim edenlerden hesap sormalıyız.”