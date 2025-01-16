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Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2025 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla yarın toplanacak.

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2025 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla yarın toplanacak.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Asgari ücret son olarak 1 Eylül 2024’te brüt 40 bin 436 TL, net 35 bin 180 TL olarak belirlenmişti.

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