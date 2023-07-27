Asgari ücret Resmi Gazete'de...

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, Hür-İş’in asgari ücrete itirazı üzerine dün yapılan toplantısında oy çokluğu ile belirlenen asgari ücret, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Net 15 bin 750 TL, brüt 18 bin 103 TL olarak belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanacak.

Devlet tarafını temsilen 4 üye, işçi tarafını temsilen 5 üye ve işveren tarafını temsilen 5 üyenin katıldığı dünkü toplantıda, tarafların görüşlerini sunmasının ardından, Hür-İş’in itiraz ettiği asgari ücret oylamaya sunuldu. Oylamada, asgari ücret Devlet ve işveren tarafının oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre, asgari ücret 1 Temmuz 2023’ten itibaren brüt olarak, saatlik 104,44 TL; günlük 835,52 TL; haftalık 4177,61 TL ve aylık: 18,103,00 TL olacak.