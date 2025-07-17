Asgari Ücret masası yeniden toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2025 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla yarın, saat 11.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yeniden toplanacak.

Asgari ücretin dün gerçekleşen ilk toplantısında veriler konuşulmuş, yeni asgari ücretin belirlenmesinde 'oy birliği' temennisinde bulunulmuştu.

İlk toplantıda işçi tarafı Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, "Asgari ücret enflasyon oranında artmazsa reel kayıp oluşur" değerlendirmesini yaparken, işveren tarafı Cengiz Alp verilerin tamamlanmadığını söylemişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da açıklamasında "Önemli olan arttırmak değil, hayatı ucuzlatmak" ifadelerini kullanmıştı.

Kıbrıs'ın kuzeyinde Ocak ayından bu yana gerçekleşen hayat pahalılığı oranı %17.79 olarak belirlenmişti.

Belirlenecek asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.