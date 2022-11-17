Asgari ücret eriyor!

ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRETTE TABLO NE?

Yürürlükteki asgari ücret: net 8 bin 600 TL

10 aylık hayat pahalılığı: % 80.60

Yıllık hayat pahalılığı beklentisi: % 90-95

Ekim 2021-ekim 2022 hayat pahalılığı: %120

Ayşe GÜLER

Asgari ücretin yeniden belirlenmesine yönelik süreç başladı, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi.

İşçi kanadını temsilen Hür-İş Federasyonu’nun Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir araya gelmesiyle ilgili yaptığı başvurunun üzerinden bir hafta geçti, henüz toplantı tarihi belirlenmedi, resmi çağrı yapılmadı.

Yerel seçim öncesinde bir yanda 2022’nin son asgari ücretinin belirlenmesine yönelik beklenti sürerken, diğer yandan da resmi kayıtlara göre 10 aylık hayat pahalılığı yüzde 81.60 olarak kayıt altına alındı. Yıllık enflasyon beklentisi ise rekor oranla yüzde 90’a çıktı.

Ekim 2021’den Ekim 2022’e kadar yıllık enflasyon ise yüzde 120’e ulaştı.

Hür-iş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir araya gelmesine yönelik resmi başvuru yapılmasının ardından 15 gün içinde toplanması gerektiğini söyledi, bu tarihin de 22 Kasım’da dolacağını ifade etti.

Serdaroğlu, şu anda bakanlıktan toplantı çağrısı yapılmasını beklediklerini dile getirdi, “Bu işin seçim sonrasına kalması kabul edilemez” dedi.

En az hayat pahalılığı oranında asgari ücrete artış yapılması gerektiğini belirten Serdaroğlu,

Komisyonun toplanması için 2023 yılı Ocak ayının beklenmesinin mümkün olmadığına vurgu yaptı.

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, “Bu süreçte asgari ücretin belirlenmesine sıcak değiliz” dedi.

Arhun, şu anda süreç başlasa dahi itiraz süreci de dikkate alındığında yeni asgari ücretin belirlenmesinin 15-20 Aralık’ı bulabileceğini söyledi, “Artarsa itiraz süreci de var. Onun değerlendirilmesi var, Aralık ortasını bulur” dedi.

Temel tüketime erişim, kısıtlandı!

Asgari ücrete yönelik sancılı bekleyiş sürerken, temel tüketim maddeleri olmak üzere ürünlere gelen zamlar da katlandı.

Pahalılığın daha da hissedilir olması nedeniyle binlerce emekçinin aldığı maaş da eridi.

Örneğin; 2021’de 12 TL olan dilimli ekmek fiyatı, bugün yüzde 104.17’lik artışla 24.5 TL’den rafta yerini aldı.

Temel tüketim maddelerinden sütteki artış ise 1 yılda yüzde 89.58 olarak kayıt altına alındı.

Geçtiğimiz yıl kilosu 34.36 TL olan tavuğun kilosu 1 yılda yüzde 67.32’lik artışla 57.49 TL’ye çıktı.

Kuzu etinin kilosunda ise yüzde 71.43’lük fiyat farkı görüldü, 2021’de 140 TL olan etin kilosu, şu anda 240 TL.

YENİDÜZEN, geçtiğimiz yıla kıyasla birçok temel tüketim maddesi, elektrik, ısınma ve ulaşım ücretlerini kıyasladı.

İLGİLİ TARAFLAR NE SÖYLEDİ?

Hür-iş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

Komisyon, 22 Kasım’a kadar toplanmalı

Hür-iş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasına yönelik resmi başvuru yapılmasının ardından 15 gün içinde toplanması gerektiğini söyledi, bu tarihin de 22 Kasım’da dolacağını ifade etti.

Serdaroğlu, şu anda bakanlıktan toplantı çağrısı yapılmasını beklediklerini dile getirdi, “Bu işin seçim sonrası kalması kabul edilemez” dedi.

En az hayat pahalılığı oranında asgari ücrete artış yapılması gerektiğini belirten Serdaroğlu, Komisyonun toplanması için 2023 yılı Ocak ayının beklenmesinin mümkün olmadığına vurgu yaptı.

Serdaroğlu, sadece gıdaya erişimin değil, sağlık, eğitim ve enerji gibi giderlere de ulaşımın ciddi şekilde zorlaştığını ifade etti.

“Yaşam koşulları çok zorlaştı. İnsanlar işyerlerine gidemeyecek durumda. Yakıt ve otobüs ücreti giderleri oldukça yüksek” diyen Serdaroğlu, “Asgari ücretli, geçtiğimiz dönemde de hayat pahalılığı oranında artış almamıştı. Kamudaki maaşlara yansıyan hp oranı yüzde 56.27’idi. Ancak asgari ücretli maaşlarına yüzde 41’lik artış aldı. O günden bugüne yapılan zam ortada” şeklinde konuştu.

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun:

“Bu süreçte asgari ücretin belirlenmesine sıcak değiliz”

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, “Bu süreçte asgari ücretin belirlenmesine sıcak değiliz” dedi.

Arhun, şu anda süreç başlasa dahi itiraz süreci de dikkate alındığında yeni asgari ücretin belirlenmesinin 15-20 Aralık’ı bulabileceğini söyledi, “Artarsa itiraz süreci de var. Onun değerlendirilmesi var, Aralık ortasını bulur” dedi.

Aralık ayında belirlenmesi halinde yeni asgari ücretin vergi dilimi içerisine girmesinin gündeme geleceğini ifade eden Arhun, “Temmuz aynında da buna benzer durum yaşanmıştı. Hükümet, kanun hükmünde kararname çıkarmıştı. Bunun için de ya Meclis ya da yasa hükmünde kararname gerekecek” şeklinde konuştu.

Arhun, seçim dönemi olması nedeniyle siyasilerin popülist yaklaşım içinde olduğunu dile getirerek, teknikten çok oy hedefiyle masaya geldiklerini belirtti.

Bir yanda beklenti, diğer yanda durdurulamayan pahalılık!

Bakliyatta % 115, ekmekte %104 ARTIŞ!

Bakliyat fiyatları uçtu

YENİDÜZEN, geçtiğimiz yıla kıyasla birçok temel tüketim maddesi, elektrik, ısınma ve ulaşım ücretlerini kıyasladı.

Örneğin; 2021’de 12 TL olan dilimli ekmek fiyatı, bugün yüzde 104.17’lik artışla 24.5 TL’den rafta yerini aldı.

Temel tüketim maddelerinden sütteki artış ise 1 yılda yüzde 89.58 olarak kayıt altına alındı.

Geçtiğimiz yıl kilosu 34.36 TL olan tavuğun kilosu 1 yılda yüzde 67.32’lik artışla 57.49 TL’ye çıktı.

Kuzu etinin kilosunda ise yüzde 71.43’lük fiyat farkı görüldü, 2021’de 140 TL olan etin kilosu, şu anda 240 TL.

Özellikle bakliyat fiyatlarında da 1 yıl arayla hatırı sayılır fark yaşandı.

Örneğin, geçtiğimiz yıl 13 TL olan 800 gram bulgur fiyatı bu yıl 28 TL’ye fırladı. Aradaki fiyat farkı yüzde 115.38.

Geçtiğimiz yıl 23 TL olan 800 gr pirincin fiyatı 45 TL’ye çıktı. Aynı üründeki fiyat artışı yüzde 95.65 oldu.

Bununla birlikte nohut fiyatındaki artış yüzde 95.35 olarak kayıtlara geçti.

Yoğurtta %105, yumurta da %104 yükseliş

Bir evin olmazsa olması yumurtada fiyat farkı %104.88 olarak kayıt altına alındı.

2021’de 10.25 TL olan 6’lı yumurta, şu anda 21 TL olarak rafta yerini aldı.

800 gramlık yoğurt ise 22.35 TL’den 46 TL’ye çıktı. Ürün aynı olsa da bir yıldaki fiyat farkı % 105 oldu.

Elektrik ve akaryakıtta fahiş artış

Yalnızca gıdada değil, akaryakıt ve elektrikte de fahiş fiyat farkları dikkat çekti.

Örneğin, geçtiğimiz yıl 98 oktan benzin fiyatı 11.89 TL iken, bu rakam şu anda 23.11 TL. Aradaki fiyat farkı %94.37

Elektrik fiyatlarında artış ise % 64.29.

2021’de 98 kuruş olan elektrik ücreti, şu anda çoklu tarifeye geçmeyen ve 0-250 kWS tüketen bir tüketici için 1.61 TL.