‘Asgari ücret en az HP oranında artırılmalı’

Beş sendika, yarın asgari ücret itirazlarının görüşüleceği toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

‘Asgari ücretin en az hayat pahalılığı oranında artırılması gerektiği yönündeki görüşünü’ dile getirecek olan KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN ve DEV-İŞ, yarın saat 10.30’da bakanlık önünde basın açıklaması yapacak.

Sendikalar adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın yazılı açıklaması şöyle:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlemiş olduğu asgari ücrete yapılan itirazları görüşmek üzere yarın yapılacak olan toplantıda; asgari ücretin en az hayat Pahalılığı oranında artırılması gerektiği yönündeki görüşümüzü dile getirmek üzere yarın Saat 10:30’da sendikalarımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.”