İşveren tarafının itirazı üzerine toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, kararını verdi; asgari ücrete yapılan 17,79’luk hayat pahalılığı artışı değişmedi.

İşverenler Sendikası’nın itirazı üzerine toplanan komisyonda; işverenlerin ret, işçi ve devlet kanadının ise kabul oylarıyla, net 44 bin 546 TL’lik asgari ücret değişmedi.

Brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL, haftalık 11815, 84 TL, günlük 2363,16 TL ve saatlik 295,39 TL olan asgari ücretin bu akşam Resmi Gazete’de yayımlanıp, resmi olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.