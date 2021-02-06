CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bu kadar sıkıntı içerisinde asgari ücretle ilgili kararın da mahkemelik olduğuna işaret etti, “Asgari ücret de bu hükumetin yüzüne gözüne bulaştı” dedi.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nda işveren tarafının toplantıya katılması bir türlü sağlanamadı. İşçi tarafı toplantıya katıldı ama toplantıyı terk etti. Yasa'da 9. maddenin 3. fıkrası Komisyon kararları üyeler tarafından imzalanır diyor. İşçi tarafı imzalamadı. Şimdi açıklanan karar yok hükmünde mi, yoksa var mı? Bu kadar sıkıntının içinde bu "karar" da mahkemelik oldu. Kısacası asgari ücret de nihayette bu hükumetin yüzüne gözüne bulaştı!!!”