“Asgari ücret belirlenirken işçi kesimi sahipsiz bırakılmamalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından dün açıklanan yeni asgari ücretin bu yöntemle belirlenmesinin yasal olmadığını vurguladı. Çeler, asgari ücret belirlenirken işçi kesiminin sahipsiz bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Asgari ücretin belirlenebilmesi için hükümetin işçi veya işveren tarafından en az biriyle anlaşması gerektiğini, ancak dün bunun gerçekleşmeden asgari ücretin Bakanlık tarafından açıklandığını belirten Çeler, “Dünkü toplantıya işveren tarafı katılmadı, işçi tarafı da toplantıya katılım tutanağını imzalamadı ve toplantıyı resmi olarak görmediğini açıkladı. Dolayısı ile bu yöntemle 4 Bin 400 TL olarak ilan edilen yeni asgari ücret yasal değildir” dedi.

Çeler, İşçi tarafının rakamda anlaşamadıkları sürece işi resmiyete dökmeyeceğini söylediğine göre, bakanlığın belirlediği rakamın resmi olarak işlenmiş tutunak haline gelemediğini, dolayısı ile Bakanlar Kurulu’na götürülüp onaylatılamayacağını kaydetti. Bakanlığı’nın açıklamasının gayri resmi olduğunu kaydeden Çeler, “Asgari ücreti en kötü ihtimalle Bakanlar Kurulu’ndan geçirirler. Konu mahkemelik olur veya bir sendika çıkıp alınan karara itiraz eder. Bakanlık da masaya tekrar oturur, ancak işveren ve işçi kesimi masaya gelmezse asgari ücret hiç belirlenemez. Bu yaşananlar üzücüdür” ifadelerini kullandı.

Dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan pandemiyle birlikte yaklaşık bir yıldır kötü bir dönemden geçildiğini, birçok işyerinin kapandığını, binlerce kişinin işsiz kaldığını, işyerlerinin gelir elde edemediğini belirten Çeler, bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için hükümetlerin teşvikleri adil ve doğru yapması gerektiğini, ancak geçen dönem bunun maalesef başarılamadığını anımsattı. İhtiyat Sandığı İstihdam Destek Merkezi Fonundaki 350 milyon TL’lik tutarın, harvurup harman savrulduğunu ve adil dağıtılmadığını belirten Çeler, “Şimdi o destek de yapılamıyor. Her şey borçlanarak yapılacak. Olay giderek kaosa dönüyor” dedi.

İşçi kesiminin kendilerini destekleyen ve dikkate alan hükümet olduğunu hissetmesi gerektiğini, bunun olamadığı sürece iç barışın sağlanamayacağını kaydeden Çeler, “Hükümet edenler adil ve şeffaf olsa, doğru vergi toplayabilse, işçi kesimi de gereken anlayışı gösterecektir” dedi. Kendi Bakanlığı döneminde asgari ücretin 15 ayda 3 kez belirlendiğini, bunlardan ikisinin işçi kesimi ile anlaşılarak yapıldığını anımsatan Çeler, bu dönemde de elinden gelen katkıyı yapmaya çalıştığını kaydederek, insanları bu kötü dönemde sahipsiz bırakmamak gerektiğini kaydetti.

Ekonominin çarklarının dönmesi için kamu ve özel sektörün birbirine ihtiyacı olduğunu, özel sektör olmazsa vergi toplayıp kamunun ödenemeyeceğini, kamunun ödenmemesi durumunda ise özel sektörde harcanacak paranın olmayacağını belirten Çeler, hükümet edenlerin vergileri doğru toplayıp, işçi ve işverene adil bir şekilde katkı sağlaması gerektiğini, aksi takdirde iki kesimin de birbiri ile didişmeye devam edeceğini, bölünmüşlük yaratılacağını, bunun da kimseye bir faydasının olmayacağını ifade etti.

İstisnalar olmakla birlikte işveren kesiminin sendikalaşmadan korktuğunu, bazılarının çalışanlarına asgari ücretin altında maaş verdiğini aktaran Çeler, kendi bakanlığı döneminde yapılan sıkı denetimle bunu mümkün olduğunca önlediklerini, ancak şimdi yine eskiye dönüldüğünü kaydetti. Çeler, emeği sömürenlerin üzerine cesaretli bir şekilde gidilmediği sürece bu tartışmaların bitmeyeceğini kaydetti.

TDP Milletvekili Zeki Çeler, gelinen aşamada emekçinin hakkı daha fazla yenmeden yeni asgari ücretin en kısa zamanda belirlenmesi gerektiğini de ifade etti.