“40 çalışanı olan bir işveren sıkıntıya girip 10 kişiyi işten çıkardığında daha mı iyi olacak?”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Postası’nda Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayarak, "Neden yüzde 11,12’yi vermediniz?" sorusuna açıklık getirdi, “Her iki tarafı da düşünmemiz gerekir.” dedi.

"Asgari ücret ilk kez 1,5 yıldan sonra hayat pahalılığı oranının altında açıklandı. Burada her iki tarafı da düşünmek lazım. Çok ciddi anlamda daralan ve enflasyonist ortamda sıkıntı yaşayan işverenler de var. ‘Bu sefer işverenleri düşündünüz’ diyecekler ama şunu açıklayayım. Başbakanın talimatıyla bir çalışmaya başladık. 15-20 gün içinde de bu çalışma tamamlanacak. Mart ayından itibaren asgari ücret alan KKTC vatandaşlarına ekstra prim ve maaş desteğiyle ilgili bir çalışma başlattık.” dedi.

Gardiyanoğlu, “Evet, şu anda asgari ücret bir miktar aşağıda gibi görünüyor ama çalışma bitince miktar anlamında netlik kazanacak. Bu şekilde devlet KKTC vatandaşlarına ayda bir yardım yapılacak. Devlet de asgari ücretliyi düşünüyor. Diyelim ki verdik yüzde 11,12’yi. 40 çalışanı olan bir işveren sıkıntıya girip 10 kişiyi işten çıkardığında daha kötü olacak." açıklamalarında bulundu.