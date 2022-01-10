Asgari ücret açmazı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, brüt 7 bin TL olarak belirlenen asgari ücrete itirazları değerlendirmek üzere tarafları 11 Ocak’ta yeniden masaya çağırdı, gözler yeniden asgari ücrete çevrildi. YENİDÜZEN’e konuşan taraflar görüşlerini ortaya koydu, ortaya kördüğüm çıktı…

İŞVEREN: 6 BİN 500 TL gibi bir rakam çıkmazsa ara emri alacağız

İŞÇİ: 1 TL dahi düşmesine izin vermeyiz

YASA NE DİYOR? Asgari Ücret Yasası’na göre, itiraz edilen asgari ücret 7 gün içinde bu kez kesin olacak şekilde belirlenmek zorundadır

“ASGARİ ÜCRET ACELEYE GELDİ”

UNİTED MEDYA'ya konuşan Başbakan Sucuoğlu ise Asgari Ücret belirlenmesinde ‘acele edildiğini’ söyledi, “Bu rakamın bir şekilde kabul göreceğini düşünüyorum” dedi.

Fehime ALASYA

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, brüt 7 bin TL olarak belirlenen asgari ücrete itirazları değerlendirmek üzere tarafları 11 Ocak’ta yeniden masaya çağırdı, gözler yeniden asgari ücrete çevrildi. YENİDÜZEN’e konuşan taraflar görüşlerini ortaya koydu, ortaya KÖRDÜĞÜM çıktı…

İşçi kanadı “7 Bin TL’nin 1 TL dahi aşağıya çekilmesinde taviz vermeyiz” derken, İşverenler Sendikası “6 bin 500 TL gibi bir rakamda oy birliğine varılmalı aksi halde ara emri alacağız” söylemini ortaya koydu…

22 Aralık 2021 tarihinde aylık brüt 7 bin TL olarak belirlenen buna karşın İşverenlerin itirazıyla tavsiye kararı Resmi Gazete’de yayımlanmış, 10 günlük itiraz süreci 5 Ocak 2022 tarihinde sona ermişti.

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun:

“6 bin 500 TL gibi bir rakamda oy birliğine varılmalı, aksi halde ara emri alacağız”

Asgari ücretin çeşitli zeminlerde değerlendirildiğinde 6 bin 500 TL gibi bir rakamın ortaya çıktığını savunan Arhun, 11 Ocak günü komisyon masasından çıkacak olan kararın uygulamaya gireceğini anlattı, “Eğer masadan oy birliğiyle bir karar çıkmazsa ara emri alıp konuyu mahkemeye götürürüz, ortam kilitlenir” dedi.

Siyasetçinin en zayıf olduğu dönemden geçildiğini ifade eden Arhun, seçim arifesinin olunduğunu anımsatarak, “Bu şekilde kilit bir noktaya ulaşmak istemiyoruz” yorumunu yaptı.

Asgari ücretin aylık 7 bin TL olarak belirlendiği ve itiraz sürecinin başlandığı yakın geçmişle ilgili de görüş aktaran Arhun şöyle devam etti:

“Yeniden görüşülmesi için itiraz ettik, hükümet bir önce toplantıda tartışma zemini bırakmamıştı. Alelacele geçirmeye çalışıldı. Arttırılmasını düşünüyorduk, miktarda uzlaşamadık. Toplantıya çağıran devlet hiç çalışma yapmadan gelmişti.

Yeniden değerlendireceğiz. Umarım kimse üzülmeden, işveren de sıkıntıya girmeden ortak bir karara bağlanır. İşverenlerden de bazı sektörler bunu karşılayamayacağını belirtti. 7 bin TL kalan asgari ücret trafik cezası gibi birçok kalemin de ücreti artacak, her yönüyle bu konu irdelenmeli.”

“Neden yük sadece işverenin boynunda? Hükümet de elini taşın altına koysun…”

Aylık asgari ücretin belirlenmesinde 6 bin 500 TL gibi bir rakamı öngördüklerini anlatan Arhun, bunun dışında zemini olmayan hiçbir öneriyi de dikkate almayacaklarını anlattı. Arhun, konuyla ilgili açıklamasında şu detaylara yer verdi:

“Aralık ayı enflasyonu açıklandı, bu rakamlarla birlikte Hayat Pahalılığı zemininde, açlık sınırı zemininde 6 bin 500 TL gibi bir rakam ortaya çıkıyor. ‘Hükümet çuvalcının kesesinden oynuyor’ gelirleri artmıyor, borçlanıp para veriyor. İşverenler bunu yapamaz. Eğer işverenin ödeyemeyeceği miktara çıkması durumunda yine zarar görecek olan yine çalışanımız ve ekonominin bütünüdür. İşsiz sayısı artabilir. Zemini olmayan hiçbir öneriyi de dikkate almayacağız. Atlanan en önemli şey, hükümetin elini taşın altına koymadığıdır. Hükümet, ‘ben de bin TL verebilirim’ der ve bunu 7 bin 500 TL’ye çıkarırız. Neden yük sadece işverenin boynunda? Türkiye’de yapılıyor. Ülkemizde ise firmaları ve vatandaşı daha da zor durumda kalması pahasına ücret yükseltmek istiyor…”

Hür-iş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu:

“Asgari ücretin 1 TL dahi aşağıya çekilmesinde taviz vermeyiz”

“Asgari ücretin yukarı çekilmesini konuşuruz ama 1 TL dahi aşağıya çekilmesinde taviz vermeyiz” diyen Hür-iş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, esas tartışılması gerekenin ‘devletten alınan prim destekleri’ olduğuna vurgu yaptı. Serdaroğlu, “Prim almaması gerekenler de şu an destek alıyor. Burada yapılacak iyi bir çalışma sonucu önemli oranda elde edilecek ciddi bir kaynak var, bu sayede küçük esnaf daha çok desteklenebilir.” şeklinde konuştu.

İtirazların yeniden değerlendirilmesi konusunda yine işçi kesiminin sorunlarını dile getireceklerini anlatan Serdaroğlu, “Tek bir Türk Lirası bile aşağıya düşmeyeceğiz” dedi.

“Konuşulan artış çok görüldü ama gerçek ortada”

“2022’nin ilk asgari ücreti için toplanmıştık, eldeki verilerle de birlikte bu rakamı önerdik. Açlık sınırı 5 bin 770 TL’ye çıktı, bunun yanında diğer ihtiyaçlar da düşünüldüğünde zaten %35 hayat pahalılığını öngörmüş, o yüzden %40’lık bir artış ortaya koymuştuk. Bu rakam çok görüldü ama gerçek ortada.”

“Prim destekleri artık ihtiyaca göre verilmeli”

Şubat ayına kadar prim desteklerinin de devam ettiğini anlatan Serdaroğlu, “İşin devamlılığı, işverenin sıkıntıları da bizim için önemlidir. Bu destekle bu devamlılığın mümkün olacağını düşünüyoruz. Verilen prim destekleri artık ihtiyaca göre verilmeli, yandaşlık yöntemiyle değil… Tartışılması gereken asgari ücretin 7 bin TL olması değil, prim desteklerinin ne şekilde ihtiyaçlılara ulaştırılmasıdır. ”

Devrimci İşçi Sendikaları (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam:

“Bu rakamın tek bir TL altına düşmesini kabul etmeyiz”

Asgari ücretin iptali değil, ortaya konan rakam üzerinden yeniden görüşülmesinin konuşulacağını vurgulayan Aşam, “Bu rakamın tek bir TL altına düşmesini kabul etmeyiz, bu uğurda masada değilse bile her yerde mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

İşveren kanadının ortaya konan rakamın bilimsel verilerden uzak olduğu görüşünü anımsatan Aşam, şöyle devam etti: “Açıklanan aylık 7 bin TL, Ocak ayı enflasyonunun da eklenmesiyle açlık sınırının altında kalabilir veya benzer oranda seyredebilir. Yani sonuçta bu rakam yeterli bir rakam değil ama mevcut şartlarda ehvenişer (kötü olanların içerisinde iyisi) olarak değerlendirilebilir.

Salı gün komisyon toplanacak, gerekçeli yeni bir karar alınacak. Salı gün masadan bir rakam çıkıp 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girmek zorundadır.

Yasal olarak komisyonu aldığı tasfiye kararı, Bakanlar Kurulu tarafından 7 günde Resmi Gazetede yayınlanır, 10 günlük itiraz süresi açılır ve sonra komisyona havale edilip yürürlüğe geçilir. Ardından Resmi Gazetede ilan edilip yürürlüğe girmek zorundadır.”

İtirazlar 11 Ocak’ta değerlendirilecek

Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirmek üzere 11 Ocak Salı günü saat 10.30’da toplanıyor.

Komisyonun kararına verilen 10 günlük itiraz süresinin 5 Ocak 2022 tarihinde sona ermesinin ardından, Asgari Ücretler Yasası’nda belirtilen koşul ile sürelere uygun olarak yapılan itirazları görüşmek üzere Komisyon yeniden toplanarak nihai kararını verecek.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu son toplantısında Asgari Ücreti brüt Saatlik: 40.38TL Günlük: 323.07TL Haftalık: 1615.38 TL Aylık: 7.000.00 TL olarak belirlemişti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Hatırlanacağı üzere; 22 Aralık 2021’de, Çalışma Bakanlığı daveti ile toplanan komisyonda hükümet ve işçi kanadı, asgari ücretin brüt 7 bin, net 6 bin 90 TL olması konusunda uzlaşıya varmış, işveren tarafı masayı ‘rakamın çok yüksek olduğu ve seçim arifesinde toplantıdan sağlıklı bir sonuç çıkmayacağı’ gerekçesiyle terk etmişti.

Çalışma Bakanlığı, İşverenlerin olmadığı toplantıda yeni asgari ücreti brüt 7 bin, net 6 bin 90 TL olarak belirlendiğini açıklamış, akabinde İşverenler duruma itiraz etmişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun brüt 7 bin, net 6 bin 90 TL olarak belirlediği ancak İşverenler Sendikası’nın onay vermediği yeni asgari ücrete ilişkin tavsiye kararı Resmi Gazete’de yayımlanmış, 10 günlük itiraz süreci 5 Ocak 2022 tarihinde sona ermişti.

Komisyonun kararına verilen 10 günlük itiraz süresinin 5 Ocak 2022 tarihinde sona ermesinin ardından, Asgari Ücretler Yasası’nda belirtilen koşul ile sürelere uygun olarak yapılan itirazları görüşmek üzere Komisyonun 11 Ocak’ta yeniden toplanarak nihai kararını vereceği dün açıklandı.

YASA NE DİYOR?

Yasaya göre Bakanlar Kurulu’nun Komisyonca saptanan asgari ücreti, en geç yedi gün içinde Resmi Gazete’de ilan ederek 10 günlük itiraz süresi tanıması gerekiyor.

On gün içinde herhangi bir işçi veya işveren sendikasınca itiraz yapılmaması halinde ilan edilen asgari ücretin kesinleştiği ve Bakanlar Kurulu’nun asgari ücreti Resmi Gazete’de yayımladığı yasadaki bir diğer detay.

Yasada, on gün içinde herhangi bir itiraz olması durumunda Bakanlar Kurulu’nun saptanan asgari ücretin yeniden görüşülmesini talep edebileceği, yedi gün içinde yeniden bir saptama yapılması için konuyu bir kez daha Komisyona havale ettiği belirtiliyor.

Yasanın ilgili maddesinde belirtilen esaslarda önemli değişiklikler olduğunun Komisyonca kabul edilmesi halinde Komisyon’un asgari ücreti yeniden saptayabileceği de ifade ediliyor.

Yasada; “Asgari ücret yeniden saptanmadığı takdirde saptanan asgari ücretin uygulama süresi ait olduğu yılın sonuna kadardır” deniliyor.