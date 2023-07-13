Asgari ücret 24 saat geçmeden Sterlin karşısında yüzde 1 eridi
Yılın ikinci asgari ücreti, dün akşam açıklandığı saatten bu yana İngiliz Sterlini karşısında yüzde 1 oranında değer kaybetti.
A+A-
Yılın ikinci asgari ücreti, dün akşam açıklandığı saatten bu yana İngiliz Sterlini karşısında yüzde 1 oranında değer kaybetti.
Asgari ücretli, yeni maaşını eline alamadan, 4 Sterlin; yani güncel kurla 137 TL eksiye düştü.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün akşam saat 20.00 sıralarında 2023 yılının ikinci asgari ücretini net 15 bin 750 TL olarak açıkladı.
Asgari ücret, açıklandığı dakikalardaki kura göre, 463 Sterlin ediyordu.
Aradan 24 saat geçmemesine karşın, yüzde 1 oranında değer kaybetti.
Asgari ücretli, yeni maaşını eline alamadan 4 Sterlin; yani güncel kurla 137 TL eksiye düştü.
Bu haber toplam 1820 defa okunmuştur