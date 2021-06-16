Asbank 35. yaşını kutladı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Doç.Dr. Erhan Aslanoğlu ve Ekonomi Yazarı Uğur Gürses’in panelist olarak yer aldığı “Dünya, Türkiye ve KKTC Ekonomilerinin Yakın Geleceği; 2021-2023 Dönemi Beklentileri” webinarı 14 Haziran akşamı zoom platformu üzerinden gerçekleşti.

Organizasyon başında YK Başkanı Taştan Altuner; görüş ve önerilerini şu şekilde paylaştı:

“Asbank’ın hizmete başlamasının üzerinden otuz beş sene geçti. Asbank’ın kuruluş amacı Kuzey Kıbrıs ekonomisinin gelişimine katkı koymak ve bankanın ana hissedarı olan Dr Cemal Adademir ve Eşi Asiye Adademir Eğitim Vakfı aracılığı ile yetenekli, ancak finansal imkanları sınırlı olan gençlere yüksek öğrenimleri için burs sağlamaktır. Kurucumuz, Dr Cemal Adademir, bilhassa lisansüstü eğitimi teşvik etmek istediği için Vakıf tüzüğü daha fazla yüksek lisans ve doktora eğitimine burs vermek üzere hazırlanmıştır.

35 yıl boyunca toplam 415 öğrenciye üç milyon dolara yakın burs tahsis edilmiştir.

Bu akşam üç değerli iktisatçı bizlerle dünya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs ekonomilerinin yakın dönemde beklenen seyirleri hakkında bilgi ve öngörülerini paylaşacaktır. Önümüzdeki birkaç yılda dünya ekonomisine yön verecek başlıca etkenleri, pandeminin yarattığı bastırılmış talebin canlanması, Amerika ile Çin siyasi blokların çekişmesi, iklim krizine karşı alınacak tavırlar olacağını düşünüyorum.

Beni şahsen en çok kaygılandıran, iklim krizidir. İnsanlık, bu dünyanın nimetlerinin sınırlı olduğunu idrak ederek, sürekli artan tüketim üzerine kurulu bir düzeni devam ettirmenin bizi felakete götüreceğini anlamalıdır.

Milton Friedman, şirketlerin başlıca görevi kar etmektir, demesinin üzerinden dünyada çok şey değişti, değişmeye de devam ediyor. 1990’lı yıllarından başlayarak şirketlerin sosyal sorumluluk hususunda kendilerini geliştirmeleri teşvik edilmektedir. Sosyal sorumluluk projeleri şirketin finansal gideridir, ancak toplum içinde iyi bir imaj yaratması bakımından şirkete daha fazla iş akışı sağlaması olasıdır.

Asbank’ın kurucusu, çağının önünde olan bir insan olarak, bankaya en başında sosyal sorumluluk ilkesi aşılamıştır. Kurmuş olduğu Eğitim Vakfını bankanın en büyük hissedarı yapmış, bankadan gelen gelir ile Vakıf burslar tahsis etmeye başlamıştır.

Umarım yüzüncü yılında ayni anlayışla Asbank var olmaya devam eder. Nice yıllar elbirliği ile bu güzide bankayı yaşatalım. Otuzbeşinci yıldönümü münasebeti ile webinarımıza katıldığınız için teşekkür ederim.”

Ciddi bir izleyici kitlesi ile devam eden webinarda Uğur Gürses; Küresel ekonomik fotoğraf ve Türkiye’nin ekonomik durumu, güncel ekonomik sorunlar ve içinde bulunduğumuz durumdan çıkma yolları, Merkez Bankası ve dolarizasyon etkisi ile KKTC için önemli olan kobilerin gücü ve durumundan bahsederken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş; Covid dönemi ekonomi, parasal genişlemede ABD ve Merkez Bankaları Politikalarının etkisi ve önemi, Türkiye ve KKTC ekonomisine ilişkin kısa bir değerlendirme, Pandemi sonrası ekonomi ve yeni trendler; blockchain ve merkeziyetsiz teknoloji konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Diğer webinar panelisti Doç. Dr.Erhan Aslanoğlu ise enflasyon, faiz ve büyüme, küresel emtia piyasalarındaki gelişmeler, özellikle parasal genişleme sonrası bu piyasalardaki hareketler, kripto paralar ve küresel e-ticaret üzerine görüşlerini aktardı.

Moderatörlüğünü Asbank YK Üyesi Doç Dr. Erdal Güryay’ın yaptığı webinar sonunda, toplanan soru ve değerlendirmeler konuk uzmanlarca ayrıntılı ve samimi bir şekilde cevaplandı.