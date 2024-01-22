Aşam'ın kan testleri temiz, sağlık durumu iyi...
Kalp krizi şüphesi nedeniyle sabah saatlerinde ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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Kalp krizi şüphesi nedeniyle sabah saatlerinde ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Aşam'ın son durumu hakkında YENİDÜZEN'e bilgi veren Devrimci Genel İş Başkan Vekili Semih Kolozali, Aşam'ın kan testlerinin temiz çıktığını ve kalp krizi şüphesi durumu bulunmadığını söyledi.
Testlerin henüz bitmediğini belirten Kolozali, Aşam'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.
Sabah saatlerinde ambulansla hastaneye kaldırılan Aşam, Acil Servis’te müşahede altında alınmıştı.
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