ARUCAD’dan 2 yeni doktora programı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi için Mimarlık ile Sanat ve Kültür Yönetimi alanlarındaki 2 doktora programının açılmasına onay alarak, öğrenci kabulüne başladıklarını açıkladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, eğitim dili İngilizce olan programlara, KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrencilerin başvuruda bulunabileceği, yoğun iş hayatı dolayısıyla eğitim programlarına erişemeyen adaylar için akşam saatlerinde ders olanağı sağalanacağı kaydedildi.



ARUCAD’ın Mimarlık ile Sanat ve Kültür Yönetimi alanlarındaki doktora programlarına başvuruda bulunacak KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrenci adayları için %100’e varan burs olanağı bulunduğu da belirtilen açıklamada, adayların, doktora programları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve (0533) 855 69 69 numaralı telefondan ulaşabileceği ifade edildi.