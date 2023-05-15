ARUCAD’da burs mülakatları 29, 30 ve 31 Mayıs’ta yapılacak

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), yüzde 100 burs için 29,30 ve 31 Mayıs tarihlerinde mülakat düzenleyeceğini duyurdu. Kayıt yaptıracak tüm adaylara yüzde 50 burs hakkı tanıyan üniversite, burs oranını yüzde 100’e kadar yükseltmek isteyen adayları mülakatlarda değerlendirecek.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, üniversite, KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC uyruklu öğrencilere, üniversite bünyesinde eğitim veren tüm programlara doğrudan yüzde 50 burs hakkı tanıyor.

Adaylar, 29, 30, 31 Mayıs’ta ARUCAD’ın Girne Kampüsünde yapılacak mülakatlara katılarak, burs oranını yüzde 75, yüzde 90 ve yüzde 100’e kadar yükseltebilecek.

-2 yeni lisans bölümü ve 1 ön lisans programına başvurular kabul ediliyor

Adaylar, 2023-2024 Akademik Yılında eğitime başlayacak 2 yeni lisans program olan tekstil ve moda tasarımı, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı bölümleri ile ön lisans programı olan iç mekan tasarımı bölümüne başvuruda bulunabilecek.

ARUCAD’da, açılan 2 yeni lisans ve 1 ön lisans programı ile birlikte toplam 17 bölüm bulunuyor.

Adaylar, ARUCAD’ın sunduğu yüzde 100’e varan burs olanakları, mülakat ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecek.