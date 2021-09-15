ARUCAD'da başvuru kabulü devam ediyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi için yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulüne devam ediyor.

ARUCAD’dan yapılan duyuruda, sanat, mimari tasarım ile iletişim çalışmaları alanlarındaki üç yüksek lisans programına; mimarlık ile sanat ve kültür yönetimi alanlarındaki iki doktora programına başvuruda bulunacak KKTC vatandaşı ve uluslararası aday öğrencilerine yüzde 100’e varan burs olanağı sunduğu belirtildi.